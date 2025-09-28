DEM'den İmamoğlu ve Demirtaş çıkışı: Tutuksuz yargılanmalı, özgürlüğüne kavuşmalı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Diyarbakır Barosu ve çeşitli sivil toplum kuruluşu tarafından "yeni çözüm sürecini" değerlendirmek üzere "Barışın inşası için yeni başlangıç" toplantısı düzenlendi.

Bakırhan burada yaptığı konuşmada sürece dair değerlendirmelerde bulundu. Komisyonun artık dinlemeleri bırakması ve barış yasaların hayata geçirecek kanunları yapması gerektiğini ifade eden Bakırhan, Bahçeli'nin gündeme getirdiği 'umut hakkı' için gerekli adımların atılmasının çağrısını yaptı.

İMAMOĞLU, DEMİRTAŞ VE YÜKSEKDAĞ İÇİN AÇIKLAMA

Bakırhan buradaki konuşmasında toplumsal gerilime neden olan siyasi iklimin atılacak adımlar neticesinde dağılacağını ve buna gerek olduğunu söyledi. Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuksuz bir şekilde yargılanması gerektiğini ifade eden Bakırhan, aynı zamanda eski eş başkanlar Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da özgürlüklerine kavuşması gerektiğini şu sözler ile ifade etti: