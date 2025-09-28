DEM'den İmamoğlu ve Demirtaş çıkışı: Tutuksuz yargılanmalı, özgürlüğüne kavuşmalı

DEM Parti eş başkanı Tuncer Bakırhan Diyarbakır Barosu ve çeşitli sivil toplum kuruluşu tarafından "yeni çözüm sürecini" değerlendirmek üzere "Barışın inşası için yeni başlangıç" toplantısı düzenlendi. Bakırhan İmamoğlu'nun tutuksuz yargılanması, Demirtaş ve Yüksedağ'ın da özgürlüklerine kavuşması gerektiğini ifade etti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Diyarbakır Barosu ve çeşitli sivil toplum kuruluşu tarafından "yeni çözüm sürecini" değerlendirmek üzere "Barışın inşası için yeni başlangıç" toplantısı düzenlendi.

Bakırhan burada yaptığı konuşmada sürece dair değerlendirmelerde bulundu. Komisyonun artık dinlemeleri bırakması ve barış yasaların hayata geçirecek kanunları yapması gerektiğini ifade eden Bakırhan, Bahçeli'nin gündeme getirdiği 'umut hakkı' için gerekli adımların atılmasının çağrısını yaptı.

İMAMOĞLU, DEMİRTAŞ VE YÜKSEKDAĞ İÇİN AÇIKLAMA

Bakırhan buradaki konuşmasında toplumsal gerilime neden olan siyasi iklimin atılacak adımlar neticesinde dağılacağını ve buna gerek olduğunu söyledi. Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuksuz bir şekilde yargılanması gerektiğini ifade eden Bakırhan, aynı zamanda eski eş başkanlar Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da özgürlüklerine kavuşması gerektiğini şu sözler ile ifade etti:

"Bu çerçevede öncelikle Sayın İmamoğlu tutuksuz yargılanmalı. Sayın Demirtaş ve Sayın Figen Yüksekdağ, cezaevindeki arkadaşlarımız özgürlüklerine kavuşmalıdır. Seçilmiş insanların tutuklu bulunması demokrasiyle bağdaşmaz. Bu süreçte hiç bağdaşmaz. Hasta tutuklular derhal serbest bırakılmalı, cezaevleri de artık boşaltılmalıdır. Kürt'ü tanıyan hukuk demokratik cumhuriyetin kapısını aralar. Kürt'ü tanıyan hukuku hep birlikte desteklemeliyiz. Kürt'ü tanıyan hukuk olmadığı için seçilmiş belediye başkanları cezaevindedir. Kürt'ü tanıyan hukuku hep birlikte gerçekleştirmediğimiz için sadece Kürt illerindeki belediyelere değil, batıdaki belediyelere de kayyumlar atanıyor. Onun için önce Kürt'ü tanıyalım. Hukuku birlikte savunmalıyız ki demokratik cumhuriyetin kapısını aralayalım. O demokratik cumhuriyette de kayıtsız, baskısız, eşit yurttaşlar olarak birlikte yaşayalım"

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

