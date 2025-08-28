DEM Partili başkan hakkında gözaltı kararı
DEM Parti Kars İl Eş Başkanı Arzu Savaş Derman hakkında DEM Partili Kağızman İlçe Belediyesine 25 Şubat 2025 tarihinde kayyım atanmasının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle gözaltı karar verildi.
DEM Parti Kars İl Eş Başkanı Arzu Savaş Derman, hakkında verilen gözaltı kararını Mersin Havalimanı’nda öğrendi. Tatil dönüşü memleketi Kars’a gitmek üzere havalimanına gelen Derman’a, uçağa binmeden önce kararın tebliğ edildiği belirtildi.
Derman, gelişmenin ardından Kars’taki avukatlarıyla görüştü. Yapılan görüşmeler sonucu savcılık tarafından kendisine 2 gün izin verildi. DEM Parti İl Eş Başkanı’nın bugün uçakla Kars’a döneceği, yarın ise Kars Cumhuriyet Savcılığı’na giderek ifade vereceği öğrenildi.
Öte yandan, Derman’ın ifadesinin, 25 Şubat 2025 tarihinde DEM Partili Kağızman Belediyesi’ne kayyum atanmasının ardından yaptığı açıklamalardaki sözleri nedeniyle alınacağı bildirildi. Derman, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde DEM Parti’nin Kars Belediye Başkan adayı da olmuştu.
Kaynak:ANKA Haber Ajansı