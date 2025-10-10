DEM Parti'den 'Ankara kulislerindeki Öcalan iddiası'na açıklama

Yayınlanma:
DEM Parti İmralı Heyeti halktv.com.tr yazarı Uğur Ergan'ın bugünkü yazısının ardından bir yazılı açıklamada bulundu.

halktv.com.tr yazarı Uğur Ergan'ın bugünkü 'Ankara kulislerindeki Öcalan iddiası' yazısının ardından DEM Parti İmralı Heyeti tarafından bir yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada Öcalan'ın Demirtaş hakkında söylediği ileri sürülen sözleri sarf etmediği kaydedildi. DEM Parti İmralı Heyeti tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

Basına ve Kamuoyuna,

Halktv.com.tr yazarı Uğur Ergan’ın “Demirtaş'ın tahliyesine Öcalan set çekti iddiası” başlıklı yazısında Sayın Öcalan’a atfettiği sözler gerçeği yansıtmamaktadır. Sayın Öcalan’la görüşmelerimizde hiçbir şekilde bu tarz bir değerlendirme yapılmamıştır.

Süreç boyunca çeşitli aralıklarla medyadaki belli bir kesim tarafından maksatlı bir yaklaşım sergilenmekte; ısrarlı bir şekilde gerçek olmayan şeyler üzerine spekülasyonlar yapılmaktadır. Bunun ülkede sürmekte olan Barış ve Demokratik Toplum Sürecine hiçbir faydası olmayacağı açıktır.

Daha üç gün önce Adalet Bakanlığı tarafından AİHM kararına yapılan itiraz, iktidarın hukuku araçsallaştırmaya devam ettiğini göstermişken; Sayın Demirtaş ve Kobanî Kumpas Davasından tutsak diğer arkadaşlarımızın hukuka aykırı tutukluluk hallerinin sürdürülmesinin sorumluluğunun DEM Parti’ye ve Sayın Öcalan’a ait olmadığını Uğur Ergan da çok iyi bilmektedir.

Demirtaş, Yüksekdağ ve siyasi tutukluların derhal serbest bırakılması AİHM kararlarının, Anayasanın, demokratik hukukun ve siyaset ilkelerinin en doğal gereğidir. Ve yazıda iddia edilenin aksine bu gerekliliği Sayın Öcalan da birçok kez dile getirmiştir.

DEM Parti İmralı Heyeti olarak, bu maksatlı yaklaşımın sahiplerini spekülatif çabalarını terk etmeye, ülkenin barışı ve yurttaşların yararı için çalışmaya davet ediyoruz.

DEM Parti İmralı Heyeti
10 Ekim 2025

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

