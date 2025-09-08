DEM Parti’den CHP’ye destek: Bu operasyon demokrasiye yapılmıştır

Yayınlanma:
CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının polis ablukasına alınmasının ardından dayanışma ziyaretleri sürüyor. CHP’ye destek için il binası önüne gelen DEM Parti heyeti, yaşananlara tepki gösterdi. DEM Parti İstanbul Milletvekili Kezban Konukçu, “CHP’ye yapılan bu operasyon yalnızca bir partiye değil, demokrasiye yapılmıştır. Halkın seçme-seçilme hakkına yönelik açık bir müdahaledir” dedi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının polis ablukasına alınmasının ardından dayanışma ziyaretleri sürüyor. DEM Parti heyeti, CHP İl binasına gelerek destek açıklaması yaptı. Heyette, İstanbul İl Eş Başkanı Arife Çınar ve milletvekilleri katıldı.

kezban-konukcu.png

CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndaki eyleme katılan DEM Parti İstanbul Milletvekili Kezban Konukçu iktidara sert sözlerle seslendi:

"AKP saray rejiminin faşizmi kurumsallaştırmak için seçimsizlik ve sandık olmayan ortam yaratmak istediğinin farkındayız. Biz çok iyi biliyoruz ki barış istiyorsak bu adalet ve demokrasi olmadan yerine gelemez. Bu anlamda her zaman demokrasinin yanında yer almaya devam edeceğiz"

DEM Parti İstanbul İl Eş Başkanı Arife Çınar da kayyum politikalarına tepki gösterdi. Çınar, “Kayyum sadece seçilmişlere değil, halkların iradesine de zarar veriyor. Demokrasinin olmadığı yerde halkların ve inançların eşit ve özgür yaşaması mümkün değildir. Demokrasi mücadelesini sürdürmekten başka yol yok” diye konuştu.

Çınar şunları söyledi:

"Bu durum bize şunu gösteriyor: Demokrasinin olmaması demek, halkların, inançların, eşit ve özgür yaşayamaması demektir. Biz, Türkiye’de demokrasinin inşa edilmesi ve barışın bu topraklarda yaşam bulması için mücadele etmeye devam edeceğiz. Demokrasi mücadelesini sürdürmekten başka bir yol olmadığını biliyoruz.”

Kaynak:ANKA

