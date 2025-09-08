DEM Parti ve TİP üyeleri CHP İstanbul binasına ulaşmaya çalışıyor

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na geçici kayyum olarak atanmasının ardından bugün saat 12.00'da il binasına gelmesi bekleniyor. Ancak CHP'li vekiller ve üyeler, bina önünde toplanarak bunu engellemek istedi. CHP İstanbul Gençlik Kolları'nın çağrısından dakikalar sonra İl Başkanlığı binası binlerce polis tarafından ablukaya alındı, İstanbul Valiliği 3 günlük eylem yasağı kararı aldı.

Binerce yurttaş ise ablukaya karşı il başkanlığına ulaşmak için bölgeye akın etti. İl Başkanlığı etrafındaki gerilim sürerken, polis ekipleri ile vatandaşlar arasında yer yer arbedeler yaşanıyor.

DEM PARTİ: PARTİ HEYETİMİZ CHP İL BİNASI’NA ULAŞMAYA ÇALIŞIYOR

DEM Parti İstanbul İl Eşbaşkanı Çınar Altan, partisinden bir heyetle beraber CHP İstanbul İl Başkanlığı'na ulaşmaya çalıştıklarını duyurdu.

Altan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Parti heyetimiz binlerce polis, TOMA ve barikatlarla kuşatılmış CHP İl Binası’na ulaşmaya çalışıyor. Teslim alınmaya çalışılanın bir partiden çok fazlası olduğunun bilincine sahibiz. Hangi tarafın çemberin içi hangisinin dışı olacağını belirleyecek olan halkların demokrasi ve özgürlük mücadelesi olacak" ifadelerini kullandı.

TİP: HEYETİMİZ CHP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI'NA DOĞRU HAREKET ETMİŞTİR

Türkiye İşçi Partisi de, yaptığı açıklama ile ablukaya karşı TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Parti Sözcüsü Sera Kadıgil, TİP İstanbul İl Başkanı Cengiz Yeter ve Parti Meclisi üyelerinden oluşan heyetin, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na doğru hareket ettiğini duyurdu.

TiP, "Biz yılmayacağız. Onlar yenilecek!" başlığıyla yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkeyi kayyumlarla yönetme hevesindeki Saray Rejimi, karşı devrimci saldırılarında yeni bir aşamaya geçerek CHP İstanbul İl Başkanlığı'na giriş çıkışları çevik kuvvetle engelliyor.

Bu engelleme hukuka aykırı olduğu kadar boşunadır. Hiçbir koşulda zorbalığa teslim olmayacak, halkın iradesine, seçme seçilme hakkımıza ve özgürlüklerimize sahip çıkacağız.

Genel Başkanımız Erkan Baş, Parti Sözcümüz Sera Kadıgil, İstanbul İl Başkanımız Cengiz Yeter ve Parti Meclisi üyelerimizden oluşan heyetimiz şu an CHP İstanbul İl Başkanlığı'na doğru hareket etmiştir.

Biz yılmayacağız, onlar yenilecek. Dayanışmayla mutlaka kazanacağız."

"BİR YURTTAŞ KİMLİĞİMLE CHP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI BİNASINA GEÇİYORUM"

TİP Genel Başkanı Erkan Baş da yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı olarak dayanışma sorumluluğuyla; İstanbul Milletvekili olarak görev bilinciyle; ama en önemlisi ülkemizin darbe zihniyetiyle yönetilmesine karşı direnmek üzere bir yurttaş kimliğimle ben de heyetimizle birlikte CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına geçiyorum. Darbelere, kayyumlara, Saray’ın sopası haline dönüştürülmüş hukuksuz yargıya karşı her zaman dayanışacağız. Hep birlikte direnip beraber kazanacağız."