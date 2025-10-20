DEM Parti 11. Yargı Paketi'ni veto etti

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Meclis gündemine gelecek olan Suriye, Irak ve Lübnan tezkerelerinin, bölgedeki diyalog ve barış süreciyle çeliştiğini söyleyerek kamuoyuna sızdırılan 11. Yargı Paketi taslağının "insan haklarına aykırı" olduğunu ve resmileşmesini dahi kabul etmeyeceklerini söyledi.

Sözlerine, Genel Kurul gündemine gelecek olan askeri tezkereleri değerlendirerek başlayan Kılıç Koçyiğit, "Tam da barışı, silahsızlanmayı, çatışmasızlığı konuştuğumuz bu günlerde iktidarın yeniden Genel Kurul gündemine bir savaş tezkeresi getirmiş olmasının özel olarak dikkatinizi çekmek istiyoruz" dedi. Bu tezkerelerin mantığının "ülkenin güvenliği" olarak sunulsa da başka ülkelerin iç işlerine müdahale anlamına geldiğini ve bu nedenle hem meşru hem de hukuki olmadığını savundu.

Kılıç Koçyiğit, devletin genel güvenlik konseptinin sorunları çözmek yerine derinleştirdiğini ve bölgeyi bir şiddet sarmalına sürüklediğini ifade etti. Tezkerede yer alan "'Suriye yönetiminin gereksinimleri' deniliyor. Peki Suriye yönetiminin gereksinimleri ile Suriye halkının gereksinimleri aynı mıdır?" diye soran Kılıç Koçyiğit, esas alınması gerekenin Suriye'de yaşayan Kürt, Arap, Ezidi, Dürzi gibi halkların talepleri olduğunu vurguladı.

Kılıç Koçyiğit, son dönemde yaşanan gelişmelere de dikkat çekerek, "Bu ülkede 27 Şubat'ta Sayın Öcalan'ın çağrısı olmadı mı? PKK silahlarını yakmadı mı? Suriye'de SDG ile hükümet arasında bir diyalog ve müzakere süreci yok mu? Alt komiteler kurulmamış mı? Bütün bunları nereye koyacağız? Ortada bambaşka bir hakikat, bambaşka bir süreç var" diyerek tezkerenin mevcut süreçle uyumsuz olduğunu ifade etti.

"SAVAŞTA MIYIZ?"

Konuşmasında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na gelmesi beklenen 2026 yılı bütçesine de değinen Kılıç Koçyiğit, çarpıcı rakamlar paylaştı. Bütçe açığının 2 trilyon 713 milyon TL, faiz giderlerinin ise 2 trilyon 742 milyar TL olduğunu belirten Koçyiğit, asıl dikkati savunma harcamalarına çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Savunma harcamaları 2 trilyon 155 milyar TL. Dolar olarak söylersek 51 milyar 500 milyon dolar. Savunma harcamalarının giderlere oranı yüzde 11.4. Söylediğim sağlık değil, eğitim değil, insanların refah payı değil. Savunma harcamaları. Bu ülkenin bütçesinin yüzde 11.4'ü savunma harcamalarına gidiyor. Soruyoruz, savaşta mıyız? Sorduğumuzda 'hayır savaşta değiliz' deniliyor ama bütçemizin çok önemli bir kısmını savunma harcamalarına harcıyoruz."

"SIZAN YARGI PAKETİ VAHİM RESMİLEŞMESİNİ KABUL ETMİYORUZ"

Gündemde tartışılan 11. Yargı Paketi'nin sızdırılmasına ilişkin de konuşan Kılıç Koçyiğit, bunun bir "AKP taktiği" olduğunu savundu. Koçyiğit, "'Henüz resmi olarak bize gelmedi' diyor AKP hükümetinin yetkilileri. Ama sızan hali gerçekse eğer gerçekten durum vahim. Önce sızdırırlar, bir kamuoyunu yoklarlar, tepkileri görürler. Ondan sonra da o yasayı resmi zeminlere taşırlar. Ama biz bu sızan taslağın resmileşmesini dahi kabul etmiyoruz. Gerçek anlamda insan haklarına aykırı bir düzenleme taslağını hep beraber gördük" dedi.

Taslakta yer alan "doğuştan gelen biyolojik cinsiyete ve genel ahlaka aykırı tutum ve davranışlara" hapis cezası öngören hükümlerin yalnızca ifade özgürlüğüne değil, "yurttaşların varoluşuna kasteden bir yaklaşım" olduğunu belirten Koçyiğit, "Bu, LGBT+'lar olmak üzere toplumsal cinsiyet kalıplarına aykırı yaşayan herkesin varoluşlarını cezalandırma potansiyelini taşıyan bir yasa. Anayasa'ya ve uluslararası sözleşmelere aykırı. Bu sızan teklife karşı muhalefet etmeye henüz resmileşmeden başlıyoruz" diye konuştu.