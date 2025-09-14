Definecilerin hayalleri karakolda bitti

Definecilerin hayalleri karakolda bitti
Yayınlanma:
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen 4 şüpheli, polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Mimarsinan Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine bir operasyon düzenledi.

Belirtilen adrese giden ekipler, Ç.Y, O.B, Ö.D. ve G.A. isimli şahısları kaçak kazı yaptıkları esnada yakaladı.

Olay yerinde yapılan incelemede, kazıda kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda malzemeye el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

