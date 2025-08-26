Dayısını öldürüp cesedini eve gömdü

Bir süredir kendisinden haber alınamayan Murat Aygen'in (41) akıbeti belli oldu. Cinayete kurban gittiği yeğeninin itirafı ile ortaya çıkan şahsın defin işlemleri tamamlanırken olayın detayları kan dondurdu.

DAYISINI ÖLDÜRÜP CESEDİNİ EVE GÖMDÜ

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesine bağlı Hacımuslu köyünde yaşayan E.Y., dün öğle saatlerinde Ankara Mamak Kayaş İlçe Emniyet Amirliği'ne giderek dayısı Murat Aygen'i 20 Ağustos'ta av tüfeği ile öldürdüğünü itiraf etti. E.Y., cesedin köydeki metruk bir eve gömdüğünü belirtti.

E.Y.'nin itirafı üzerine, ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

Belirtilen adreste, olay yeri inceleme ekipleri eşliğinde yapılan kazıda, bir süredir haber alınamayan Aygen'in cesedine ulaşıldı.

KATİL YEĞEN TUTUKLANDI

Cumhuriyet savcısının talimatı ile Ankara'dan Çankırı'ya getirilen E.Y. gözaltına alındı. Murat Aygen'in cenazesi son yolculuğuna uğurlanırken, jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen E.Y., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.