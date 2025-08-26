Dayısını öldürüp cesedini eve gömdü

Dayısını öldürüp cesedini eve gömdü
Yayınlanma:
20 Ağustos'tan bu yana kendisinden haber alınamayan şahsın akıbeti belli oldu. Yeğeni tarafından vurularak öldürülen adamın katili yeğeni çıkarken cinayetin detayları kan dondurdu.

Bir süredir kendisinden haber alınamayan Murat Aygen'in (41) akıbeti belli oldu. Cinayete kurban gittiği yeğeninin itirafı ile ortaya çıkan şahsın defin işlemleri tamamlanırken olayın detayları kan dondurdu.

DAYISINI ÖLDÜRÜP CESEDİNİ EVE GÖMDÜ

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesine bağlı Hacımuslu köyünde yaşayan E.Y., dün öğle saatlerinde Ankara Mamak Kayaş İlçe Emniyet Amirliği'ne giderek dayısı Murat Aygen'i 20 Ağustos'ta av tüfeği ile öldürdüğünü itiraf etti. E.Y., cesedin köydeki metruk bir eve gömdüğünü belirtti.

E.Y.'nin itirafı üzerine, ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

Belirtilen adreste, olay yeri inceleme ekipleri eşliğinde yapılan kazıda, bir süredir haber alınamayan Aygen'in cesedine ulaşıldı.

KATİL YEĞEN TUTUKLANDI

Cumhuriyet savcısının talimatı ile Ankara'dan Çankırı'ya getirilen E.Y. gözaltına alındı. Murat Aygen'in cenazesi son yolculuğuna uğurlanırken, jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen E.Y., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Türkiye
Cenazeye gidenlere otomobil çarptı: Ölü ve yaralılar var
Cenazeye gidenlere otomobil çarptı: Ölü ve yaralılar var
3 kişi hayatını kaybetmişti: Kaza noktasında yol kapatmalı eylem
3 kişi hayatını kaybetmişti: Kaza noktasında yol kapatmalı eylem
Burdur'da güpegündüz silahlı saldırı: 2 yaralı
Burdur'da güpegündüz silahlı saldırı: 2 yaralı