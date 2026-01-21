'Dayakçı' bakıcılar göreve iade edilmişti! Bakanlıktan açıklama geldi

Yayınlanma:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mersin’deki çocuk evleri sitesinde şiddet uyguladığı öne sürülen personelin göreve iade edildiği iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Bakanlık, adli ve idari süreçlerin devam ettiğini açıkladı.

Mersin’deki Davultepe Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağlı sevgi evlerinde geçtiğimiz yıl yaşanan ve mahkemeye taşınan olaylarda, 0-7 yaş arası kimsesiz çocuklara yönelik darp ve kötü muamele iddiaları gündeme gelmişti.

Halktv.com.tr konuyla ilgili görevden alınan 25 kişiden 10'unun görevine iade edildiğini gündeme getirdi. Bu isimlerin siyasi bağlantılarını kullanarak göreve iade edildiği iddia edildi.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, konuya ilişkin açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Haberlerde bahsi geçen görüntülere dair olay, çocuk evleri sitesinde 2024 yılında İl Müdürlüğümüz tarafından tespit edilmiş olup ivedilikle inceleme başlatılmıştır. Bakanlığımız müfettişlerince yürütülen kapsamlı soruşturma neticesinde hem adli hem de idari süreçler titizlikle işletilmiştir. Bu kapsamda, ilgili personeller hakkında iş akdinin feshedilmesi, memuriyetten çıkarma, üst sınırdan yevmiye cezaları da dahil olmak üzere farklı işlemler uygulanmıştır.

Ayrıca, ilgili kuruluş müdürünün idari görevi sonlandırılmıştır. Bakanlığımız tarafından tespit edilen tüm eylemler adli soruşturma ve idari disiplin süreçlerinde değerlendirilmektedir. Hiçbir eylemin cezasız bırakılmaması için ilgili değerlendirme süreçleri devam etmektedir. Bakanlık olarak her vakayı titizlikle takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri yer aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

