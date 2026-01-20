Mersin'deki şiddet skandalında 'dayakçı' bakıcılar göreve iade edildi!

Mersin'deki şiddet skandalında 'dayakçı' bakıcılar göreve iade edildi!
Yayınlanma:
Mersin’de sevgi evlerinde şiddet skandalı gündeme gelmişti. Konuyla ilgili görevden alınan şüpheli bakıcılar, mahkeme süreci tamamlanmadan yeniden göreve döndü. Göreve iade edilen 10 kişinin siyasi bağlantıları nedeniyle görevlerine döndüğü iddia edildi.

Mersin’deki Davultepe Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağlı sevgi evlerinde geçen yıl ortaya çıkan şiddet skandalı, tepkilere neden olmuştu.

Geçtiğimiz yıl yaşanan ve mahkemeye taşınan olaylarda, 0-7 yaş arası kimsesiz çocuklara yönelik darp ve kötü muamele iddiaları gündeme gelmişti. Konuyla ilgili yetililer harekete geçmiş ve 25 kişi görevden alınmıştı. Olayla ilgili müfettişler görevlendirildi. Kurum içinde yürütülen soruşturma kapsamında çeşitli raporların yazıldığı belirtildi.

10 KİŞİ GÖREVİNE GERİ DÖNDÜ

Olayın ardından görevden alınan bazı görevlilerin, yargı süreci tamamlanmadan görevlerine geri döndüğü ortaya çıktı.

İşkence merkezine dönen bakımevinin iddianamesi hazırlandı: Otizmli Uğur'a 30 kat fazla ilaç vermişlerİşkence merkezine dönen bakımevinin iddianamesi hazırlandı

'SİYASİ BAĞLANTI' İDDİASI

Dava dosyasında yer alan ses ve görüntü kayıtları, çocuklara yönelik şiddeti net bir şekilde belgeledi. Buna karşın iddiaya göre yaklaşık 10 kişi, siyasi bağlantılarını kullanarak görevlerine iade edildi. Karar tepkilere neden olurken konuyla ilgili henüz iddianame yazılmadığı da ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
Bakanlıktan gençlere 250 bin TL nakit desteği! 2 yıl geri ödeme yok
2 yıl geri ödeme yok!
Bakanlıktan 250 bin TL nakit desteği
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
“Asla bırakamam” diyenler! Sigarayı bırakmak artık parmaklarınızın ucunda
"Marmara'nın altındaki ateş" diyerek anlattı: Uzman isimden büyük İstanbul depremi açıklaması
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Türkiye
Vergi denetiminde yapay zeka dönemi: KAŞİF göreve başladı
Vergi denetiminde yapay zeka dönemi: KAŞİF göreve başladı
Bahçeli 'Hodri meydan' demişti! Hakan Fidan'dan Gazze Kurulu açıklaması
Bahçeli 'Hodri meydan' demişti! Hakan Fidan'dan Gazze Kurulu açıklaması
DİSK Basın-İş'ten Fransız gazeteci Boukandoura'nın gözaltına alınmasına tepki
DİSK Basın-İş'ten Fransız gazeteci Boukandoura'nın gözaltına alınmasına tepki