Mersin'deki şiddet skandalında 'dayakçı' bakıcılar göreve iade edildi!

Mersin’deki Davultepe Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağlı sevgi evlerinde geçen yıl ortaya çıkan şiddet skandalı, tepkilere neden olmuştu.

Geçtiğimiz yıl yaşanan ve mahkemeye taşınan olaylarda, 0-7 yaş arası kimsesiz çocuklara yönelik darp ve kötü muamele iddiaları gündeme gelmişti. Konuyla ilgili yetililer harekete geçmiş ve 25 kişi görevden alınmıştı. Olayla ilgili müfettişler görevlendirildi. Kurum içinde yürütülen soruşturma kapsamında çeşitli raporların yazıldığı belirtildi.

10 KİŞİ GÖREVİNE GERİ DÖNDÜ

Olayın ardından görevden alınan bazı görevlilerin, yargı süreci tamamlanmadan görevlerine geri döndüğü ortaya çıktı.

İşkence merkezine dönen bakımevinin iddianamesi hazırlandı

'SİYASİ BAĞLANTI' İDDİASI

Dava dosyasında yer alan ses ve görüntü kayıtları, çocuklara yönelik şiddeti net bir şekilde belgeledi. Buna karşın iddiaya göre yaklaşık 10 kişi, siyasi bağlantılarını kullanarak görevlerine iade edildi. Karar tepkilere neden olurken konuyla ilgili henüz iddianame yazılmadığı da ifade edildi.