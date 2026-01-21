Yalova'da IŞİD operasyonu: 63 şüpheli tutuklandı

Yalova'da IŞİD operasyonu: 63 şüpheli tutuklandı
Yayınlanma:
Yalova'da IŞİD'li teröristlerle çıkan çatışmada 3 polisin şehit olmasının ardından düzenlenen operasyonlarda, tutuklu sayısı 63'e yükseldi.

Yalova'nın İsmet Paşa Mahallesi Seher Sokak'ta, 29 Aralık 2025'te saat 02.00 sıralarında terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda, bir evden açılan ateşte polis memurları İlker Pehlivan (47), Turgut Külünk (50) ve Yasin Koçyiğit (49) şehit olmuştu. 8 polis ile 1 bekçi ise yaralanmıştı.

Çatışmada 6 IŞİD'li terörist etkisiz hale getirildi. Adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edildi.

yalova-isid-operasyonu.jpg

115 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Türkiye'yi yasa boğan olayın ardından terör örgütü IŞİD'e yönelik yürütülen operasyonlarda 115 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 58’i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Yalova'daki IŞİD saldırısı iddianamesi: Türkiye'de 97 dernek ve medresede örgütleniyorlarYalova'daki IŞİD saldırısı iddianamesi: Türkiye'de 97 dernek ve medresede örgütleniyorlar

TUTUKLU SAYISI 63'E YÜKSELDİ

Kent genelinde düzenlenen baskınlarda 25 şüpheli daha gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 16'sı adli kontrol şartıyla, 4'ü savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Yalova operasyonunda 'zafiyet ve ihmal' iddiası araştırılacakYalova operasyonunda 'zafiyet ve ihmal' iddiası araştırılacak

Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 63’e çıktı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

