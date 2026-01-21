Yalova'da IŞİD operasyonu: 63 şüpheli tutuklandı

Yalova'nın İsmet Paşa Mahallesi Seher Sokak'ta, 29 Aralık 2025'te saat 02.00 sıralarında terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda, bir evden açılan ateşte polis memurları İlker Pehlivan (47), Turgut Külünk (50) ve Yasin Koçyiğit (49) şehit olmuştu. 8 polis ile 1 bekçi ise yaralanmıştı.

Çatışmada 6 IŞİD'li terörist etkisiz hale getirildi. Adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edildi.

115 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Türkiye'yi yasa boğan olayın ardından terör örgütü IŞİD'e yönelik yürütülen operasyonlarda 115 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 58’i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

TUTUKLU SAYISI 63'E YÜKSELDİ

Kent genelinde düzenlenen baskınlarda 25 şüpheli daha gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 16'sı adli kontrol şartıyla, 4'ü savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 63’e çıktı.