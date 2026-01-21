Depremde yıkılan tarihi Hatay Meclisi yeniden inşa edildi

Depremde yıkılan tarihi Hatay Meclisi yeniden inşa edildi
Yayınlanma:
6 Şubat depremlerinde yıkılan Tarihi Hatay Devleti Meclis Binası ile Adalı Konağı, aslı korunarak yeniden inşa edildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan Tarihi Hatay Devleti Meclis Binası ile Adalı Konağı, güçlendirilmiş zemin üzerinde yeniden inşa edildi.

Depremin izlerinin silinmediği Hatay'da, yüzlerce depremzede yaşamlarını konteyner kentlerde sürdürme mücadelesi veriyor.

TARİHİ HATAY MECLİSİ YENİDEN İNŞA EDİLDİ

Yurttaşlar bir taraftan hayatlarını sürdürmeye çalışırken, bir taraftan da kentin inşası devam ediyor. Depremin üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen Hataylılar hala barınma, elektrik ve emiz suya erişimde güçlük çekiyor.

Bunlara rağmen kentin tarihi dokusu da onarılmaya devam ediliyor. Yürütülen çalışmalar sonucunda, yeniden inşa edilen Tarihi Hatay Devleti Meclis Binası ile Adalı Konağı, 27 Aralık'ta yeniden hizmete açıldı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yeniden inşa edilen meclis binasını gezerek bina içerisinde incelemelerde bulundu. Vali Masatlı, incelemelerin ardından açıklama yaptı.

"HATAY'IN KİMLİĞİ"

Tarihi Hatay Devleti Meclis Binası ve Adalı Konağı'nın, kentin siyasi kaderinin millet iradesi temelinde şekillendiği tarihi sürecin en önemli sembollerindendir olduğunu kaydeden Masatlı, "Hatay Devleti’nin yasama faaliyetlerine ev sahipliği yapan bu tarihi yapılar; Hatay’ın kimliği, geleceği ve ana vatanla bütünleşme iradesinin olgunlaştığı tarihsel ögelerdendir. Milli kararlılığın kurumsal hafızası niteliğindeki bu yapılar, bugün de Hatay’ın Türkiye Cumhuriyeti’ne gönülden bağlılığını temsil etmektedir.6 Şubat 2023 ve devamındaki asırların felaketi depremlerde bu tarihi yapılar 'tam göçme' şekilde yıkıma uğramışlardır. Yürütülen çalışmalar kapsamında tarihi yapılarımızın; kültür molozu ayrıştırma ve tespit çalışmaları arkeolojik bir kazı hassasiyeti ile yapılmış, ardından zemin ıslah çalışması ile birlikte toplam 200 fore kazık imal edilmiştir. Yapıların kaba inşaatı da perde beton sistemi ile tamamlanmıştır" dedi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

