"Marmara'nın altındaki ateş" diyerek anlattı: Uzman isimden büyük İstanbul depremi açıklaması

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Denizi’nde beklenen olası depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Orta Marmara segmentinde ölçülen yüksek sıcaklık değerlerinin, fay hattı boyunca büyük ölçekli bir kırılmayı şimdilik engelleyebilecek bir “termal bariyer” etkisi oluşturabileceğini belirtti.

Marmara Denizi’nde beklenen büyük depreme ilişkin tartışmalar sürerken, bilim dünyasından dikkat çeken yeni bir değerlendirme geldi.

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, bölgedeki sismik hareketlilik ve fay hatlarının yapısını mercek altına alarak, Orta Marmara segmentinin yaygın kanının aksine devasa bir deprem üretmeyebileceğini savundu.

"MARMARA'NIN ALTINDAKİ ATEŞ" DİYEREK ANLATTI

Prof. Dr. Bektaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Marmara Denizi’nin altındaki ısı hareketliliğine dikkat çekti. "Marmara’nın altındaki ateş" tabirini kullanan Bektaş, Orta Marmara segmentinin büyük bir kırılmayı durdurabilecek bir "Termal Bariyer" işlevi görebileceğini ifade etti.

Bektaş, söz konusu görüşün yeni ortaya atılmadığını belirterek, uzun süredir aynı bilimsel temele dayalı yaklaşımı savunduklarını vurguladı.

YÜKSEK SICAKLIK BÜYÜK KIRILMAYI GECİKTİREBİLİR

Yapılan değerlendirmede, yer altındaki yüksek sıcaklığın enerjinin tek seferde ve devasa bir kırılmayla boşalması yerine farklı bir süreç izlemesine neden olabileceği belirtildi.

Prof. Dr. Bektaş, Marmara Denizi’nde son dönemde ölçülen yüksek ısı değerlerinin, uzun süredir endişeyle beklenen büyük kırılmanın gerçekleşmesini geciktirebilecek en önemli faktörlerden biri olabileceğini belirterek dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

