İstanbul'u sallayacak 'büyük deprem' sırasını bekliyormuş! Uzmanlar son araştırmada açıkladı

Megakent İstanbul'un depreme hazırlıksızlığı ve beklenen büyük deprem için konuşulan senaryolar vatandaşlarda tedirginlik yaratmıştı. Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan yeni araştırmalar üzerinden açıklama yapan yer bilimciler, büyük bir depremin olup olmayacağı konusunda ayrılık yaşarken depremin büyüklüğüne dair olası senaryolarda düşüş görülmüştü.

Yer bilimcilerin en büyük endişesi fayın tek seferde kırılarak 7.4’ten büyük bir deprem üretmesi olurken Güney Kaliforniya Üniversitesi Yer Bilimleri’nden Dr. Sezim Ezgi Güvercin ve danışmanı Prof. Dr. Sylvain Barbot, Marmara fayının fiziksel özelliklerini ve tarihsel kırılmaları inceleyerek yeni deprem senaryolarını ortaya koydu.

UZMANLAR SON ARAŞTIRMADA AÇIKLADI

Cumhuriyet yazarı Orhan Bursalı'nın yazısına göre; Güvercin ve Barbot'nun yaptığı son bilimsel çalışmanın, Marmara fayının tek parça değil, çok parçalı kırılma olasılığının daha yüksek olduğunu ortaya koyduğunu aktardı.

Marmara Denizi’nde son yıllarda yaşanan 6.2, 5.8 ve 5.2 büyüklüğündeki depremlerin tek parçalı kırılma ihtimalini sorgulattığını ifade eden uzmanlar, 10 bin yılı aşkın sismik aktiviteyi içeren fizik tabanlı simülasyonlar kullanarak özellikle 1894’te büyük deprem üreten Kuzey Anadolu Fay Hattı’na odaklandı. Araştırmanın sonucunda, Marmara’daki fayın parçalar halinde kırılacağı ve maksimum deprem büyüklüğünün 7.3’e ulaşacağı ortaya konuldu.

Marmara fayının, geometrik olarak daha basit olan batı Ganos ve Tekirdağ kesimlerinin yaklaşık olarak, her 150 yılda bir tekrarlanan 7.2 büyüklüğünde depremler ürettiği, Doğu kesimleri olan Kumburgaz ve Prens Adaları'nın ise yaklaşık her 100 yılda bir 6.2 ile 6.8 büyüklüğünde ve yaklaşık her 500 yılda bir de 7.0 büyüklüğünde deprem çiftleri ile daha küçük ve daha sık depremler ürettiği belirlendi.

Parçalı kırılma yapısının deprem büyüklüğünün 7.3’ü geçmesini engelleyeceği tahmin edilirken fay hattı boyunca görülen sıcaklık değişimleri ve kayaç farklılıklarının, kırılmayı sınırlayan doğal bariyerler oluşturduğu ortaya konuldu.

Ancak uzmanlar bu durumun İstanbul için tehlikeyi bitirmediğini hatırlatırken Dr. Sezim Güvercin, konuya ilişkin şu kritik uyarıda bulundu:

“Bulgular İstanbul’un deprem riskini azaltmıyor. Şehre daha yakın veya kısa aralıklarla meydana gelen orta ila büyük depremler büyük hasara yol açabilir. Marmara Ana Fay Hattı’nın her iki tarafındaki kilitli segmentler, 100 yılı aşkın süredir büyük bir kırılma yaşamadı. Eğer bu segmentler simülasyonlarda gözlemlenen kalıpları izlerse, bölge önümüzdeki on yıllarda büyük depremler yaşayabilir.”