Davutoğlu: İsrail'e sınır komşu ülkelerden çekilmeli

Davutoğlu: İsrail'e sınır komşu ülkelerden çekilmeli
Yayınlanma:
Meclis'te düzenlediği basın toplantısında İsrail'in Gazze saldırıları ve Suriye içine kadar ilerlemesine ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Ahmet Davutoğlu, "İsrail'e sınır komşu ülkelerden çekilmeli" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, beraberinde milletvekilleriyle TBMM'de Gazze konulu bir basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin İsrail'e en başında haddini bildirmesi gerektiğini ifade eden Davutoğlu, "Eğer haddini bildirmezse Suriye üzerinden Türkiye'yi doğrudan tehdit eder" dedi. Tel Aviv'i durdurabilecek yolun Washington'dan geçtiğini söyleyen Davutoğlu, Türkiye'nin güvenlik sınırını komşu ülkelerin İsrail sınırına genişletmesi gerektiğini vurguladı.

DAVUTOĞLU: İSRAİL'E SINIR KOMŞU ÜLKELERDEN ÇEKİLMELİ

Davutoğlu'nun konuşması şu şekilde:

Bölgedeki Arap ülkelerinin genel politikalarına uyumlu davranacağız diye Türkiye Cumhuriyeti liderliği elden bırakamaz. Liderlik yapmalı, öne geçmeli, İsrail'e haddini bildirmeli. Eğer haddini bildirmezse ne olur bakın biliyor musunuz? İsrail oradaki küstahlıkla durdurulamazsa Suriye'ye yaptığı saldırılar sonrasında Suriye üzerinden Türkiye'yi doğrudan tehdit eder.

Ayrıca bu konuda açık ifade edeyim, Türkiye Cumhuriyeti İsrail'in Suriye'ye dönük bütün saldırılarına karşı elindeki bütün gücüyle Suriye'nin yanında yer almak durumunda ve İsrail'e sınır göstermek zorunda. ‘Buradan öteye geçemezsiniz. Kendi sınırlarınız ötesinde yapacağınız her operasyonu, her komşu ülkeye yaptığınız saldırıyı Türkiye'ye saldırı olarak görürüz’ net mesajını vermeli.

Amerika'da bu mesajı almalı ki bu soykırımı durdurabilsin.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Türkiye
Şanlıurfa'da işçi servisi ile kamyon çarpıştı: 5 yaralı
Şanlıurfa'da işçi servisi ile kamyon çarpıştı: 5 yaralı
Kurultay davasına 16 gün kala çok konuşulacak adım! CHP il kongresi için iddianame hazır
Kurultay davasına 16 gün kala çok konuşulacak adım! CHP il kongresi için iddianame hazır
Malatya'da deprem konutları tartışması: Ev değil felaket inşa ediliyor
Malatya'da deprem konutları tartışması: Ev değil felaket inşa ediliyor