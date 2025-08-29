Davutoğlu: İsrail'e sınır komşu ülkelerden çekilmeli

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, beraberinde milletvekilleriyle TBMM'de Gazze konulu bir basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin İsrail'e en başında haddini bildirmesi gerektiğini ifade eden Davutoğlu, "Eğer haddini bildirmezse Suriye üzerinden Türkiye'yi doğrudan tehdit eder" dedi. Tel Aviv'i durdurabilecek yolun Washington'dan geçtiğini söyleyen Davutoğlu, Türkiye'nin güvenlik sınırını komşu ülkelerin İsrail sınırına genişletmesi gerektiğini vurguladı.

DAVUTOĞLU: İSRAİL'E SINIR KOMŞU ÜLKELERDEN ÇEKİLMELİ

Davutoğlu'nun konuşması şu şekilde:

Bölgedeki Arap ülkelerinin genel politikalarına uyumlu davranacağız diye Türkiye Cumhuriyeti liderliği elden bırakamaz. Liderlik yapmalı, öne geçmeli, İsrail'e haddini bildirmeli. Eğer haddini bildirmezse ne olur bakın biliyor musunuz? İsrail oradaki küstahlıkla durdurulamazsa Suriye'ye yaptığı saldırılar sonrasında Suriye üzerinden Türkiye'yi doğrudan tehdit eder.

Ayrıca bu konuda açık ifade edeyim, Türkiye Cumhuriyeti İsrail'in Suriye'ye dönük bütün saldırılarına karşı elindeki bütün gücüyle Suriye'nin yanında yer almak durumunda ve İsrail'e sınır göstermek zorunda. ‘Buradan öteye geçemezsiniz. Kendi sınırlarınız ötesinde yapacağınız her operasyonu, her komşu ülkeye yaptığınız saldırıyı Türkiye'ye saldırı olarak görürüz’ net mesajını vermeli.

Amerika'da bu mesajı almalı ki bu soykırımı durdurabilsin.