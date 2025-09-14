Davutoğlu Erdoğan'a yıllar öncesini hatırlattı

Olay, AKP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Fatih Aydemir'in evinde yaşanan hırsızlıkla patlak verdi. Aydemir'in şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada, evdeki çelik kasadan yaklaşık 13,5 milyon lira değerinde döviz, altın ve nakit para çalındığı belirlendi. Soruşturma derinleştikçe, hırsızlık olayının baş şüphelisinin Aydemir'in kendi oğlu olduğu ortaya çıktı. İfadesinde hırsızlığı itiraf ettiği belirtilen oğul Aydemir, aynı zamanda babasının rüşvet aldığını iddia ederek olaya bambaşka bir boyut kazandırdı.

İSTİFA KARARI

Kamuoyunda büyük yankı uyandıran ve rüşvet iddialarıyla birleşen hırsızlık skandalının ardından Fatih Aydemir, AKP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu. İstifa kararı, siyasi kulisleri de hareketlendirirken, AKP’den konuya ilişkin henüz kapsamlı bir açıklama yapılmadı.

DAVUTOĞLU'NDAN MANİDAR "SİYASİ AHLAK YASASI" ÇIKIŞI

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yaşanan bu gelişme üzerine sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Davutoğlu, Başbakanlığı döneminde gündeme getirdiği "Siyasi Ahlak Yasası" ve siyasetçilerin mal beyanında bulunması zorunluluğuna ilişkin düzenleme talebini hatırlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın o dönemde kendisine, "Bu düzenlemeyi yaparsanız, ilçe yönetecek başkan bulamazsınız Ahmet bey" dediğini öne süren Davutoğlu, Gaziosmanpaşa'daki olaya atıfta bulunarak, "Gaziosmanpaşa örneğinde de gördüğünüz gibi, bulduğunuz ilçe başkanları size hayırlı olsun!" ifadelerini kullandı.