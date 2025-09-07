Davutoğlu Erdoğan'a 'Sumud Filosu' için seslendi: Bari bunu yapın

Davutoğlu Erdoğan'a 'Sumud Filosu' için seslendi: Bari bunu yapın
Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, partisinin Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün ve Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Çakmakçı'nın da bulunduğu Gazze'ye yardım götüren 'Sumud Filosu' için Erdoğan'a seslendi. Davutoğlu Sumud Filosunun Türk limanlarından hareket etmesine izin vermediniz! Bari Türk vatandaşlarının hayatlarının Türkiye'nin teminatı altında olduğunu ilan edin" dedi.

Gazze için yola çıkan Sumud filosu, dört farklı ülkeden kalkan teknelerin birleşmesiyle ilerliyor. Barselona’dan denize açılan tekneler, Tunus’tan hareket eden teknelerle uluslararası sularda buluşacak. Daha sonra İtalya ve Yunanistan’dan da teknelerin katılacağı filonun Gazze’ye ulaşmasının bugünden itibaren en az 10 gün sürmesi bekleniyor.

Sumud Filosu'na katılmak üzere yola çıkanlar arasında Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün ve Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Çakmakçı da yer almış iki isim Gazze’ye gitmek üzere Tunus’a hareket etmişti.

DAVUTOĞLU ERDOĞAN'A 'SUMUD FİLOSU' İÇİN SESLENDİ

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulundu.

Davutoğlu, "Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’a çağrımdır. Sumud Filosu'nun Türk limanlarından hareket etmesine izin vermediniz. Bari Sumud Filosu'ndaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hayatlarının ve güvenliklerinin Türkiye Cumhuriyeti devletinin teminatı altında olduğunu ilan ediniz" açıklamasında bulundu.

"BARİ BUNU YAPIN"

Başta İtalya Başbakanı Giorgia Meloni olmak üzere, Sumud Filosu'nda bulunan vatandaşları için teminat açıklaması yapan liderleri hatırlatan Davutoğlu, Türkiye’nin de geri kalmaması gerektiğini belirterek, "Soykırımcı Netanyahu içi boş hamaset sözleriyle yola gelmez! Anlayacağı tek dil böylesi kararlı ve caydırıcı bir duruştur" dedi.

Davutoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’a çağrımdır! Sumud Filosunun Türk limanlarından hareket etmesine izin vermediniz! Bari Sumud Filosundaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hayatlarının ve güvenliklerinin Türkiye Cumhuriyeti Devletinin teminatı altında olduğunu ve onlara gelebilecek her türlü saldırı ve zararın doğrudan Türkiye Cumhuriyeti’ne saldırı olarak değerlendireceğinizi ve derhal gerekli müdahalelerde ve müeyyidelerde bulunacağınızı ilan ediniz!”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

