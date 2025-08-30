Damadını öldüren kayınpeder tutuklandı

Olay, 28 Ağustos tarihinde Aksaray’ın Büyük Bölcek Mahallesi 2411. Sokak’ta meydana geldi. Yılmaz Atak, kızının boşanma aşamasında olduğu damadı Uğur Deniz (38) ile tartışmaya başladı. Sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek, silahlı saldırıya dönüştü. Atak, yanında getirdiği silahla damadına defalarca ateş etti.

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Uğur Deniz’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayetin ardından kaçan kayınpeder, polis ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışma sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki sorgusu tamamlanan Atak, adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.