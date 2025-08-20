Dalaman'da 3'üncüsü açıldı: Uygun fiyata hizmet verecek

Dalaman Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı gereği hayata geçirdikleri Halk Kafe'nin 3'üncüsü de düzenlenen törenin ardından hizmete açtı.

Halk Kafe bu kez, Dalaman Söyütlüyurt Mahallesinde açıldı. Kafenin açılışında; CHP Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, İlçe Başkanı Bilal Sarıhan, Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Antalya Milletvekili Aliye Coşar, Belediye meclis üyeleri, belediye birim müdürleri, muhtarlar, Ortaca Tüm Emeklilerin Sendikası temsilcisi Cihan Kaya ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

Program önce saygı duruşu ardından da okunan İstiklal Marşı ile başladı.

Burada açılış konuşması yapan Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, mahalle sakinlerine uygun fiyatlarla sosyalleşebilme ve nefes alma alanları tanımak için bu hizmeti getirdiklerini söyledi.

Başkan Durmuş'un konuşmasının bir kısmı şu şekilde:

Bizim belediyecilik anlayışımız tam da budur: Halk için, emek için, yerel kalkınma için çalışmak. Ayrıca mimarisiyle de dikkat çeken bu yapının tasarımında ve inşasında emeği geçen, başta Meclis Üyemiz Sayın Rıza Kurt ve Can Sezen olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyor, Halk Kafe nin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum."

"ENGELLEMELERE RAĞMEN O KADAR BASKILARA RAĞMEN"

CHP Aydın Millet vekili Evrim Karakoz ise yaptığı konuşmada, belediyeler üzerinde ne kadar baskı olursa olsun başkanların hizmet götürmeye devam ettiğini vurguladı.

Karagöz'ün konuşması şu şekilde:

"Bizim Büyükşehir Belediyelerimize, İl ve İlçe Belediyelerimize ne kadar baskı olursa olsun bizim belediye başkanlarımız örgütünün gücüyle böyle güzel hizmetler yapmaya, vatandaşına hizmet sunmaya, vatandaşına her türlü ucuz gıdaya ulaşması için her türlü kolaylığı sağladığını bilmenizi isterim.

Bizim işini bilen belediye başkanlarımız var. O kadar engellemelere rağmen o kadar baskılara rağmen bugün hala güzel hizmetler vermeye başladılar ve başarıyorlar.

Dalaman Belediye Başkanını tebrik ediyor ve kendisine teşekkür ediyorum. Bizim belediye başkanlarımız şunu biliyor: Önce halk kardeşim, önce yandaş değil, önce millet, önce vatandaş! Sezer Başkanımıza yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum."