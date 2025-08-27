Daha önce yaraladığı eşi bu kez öldürdü!

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde, saat 21.30 sıralarında İncirli Caddesi’ndeki parkta meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, Sevgi Ş. iismli akdın daha önce kendisini bıçaklayan eşi tarafından yine bıçaklandı.

KADINI BIÇAKLAYIP KAÇTI

Sevgi Ş. aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığılırken, kocası ise olay yerinden kaçtı.

Olayı gören çevredeki vatandaşların durumu ihbar etmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

HASTANEYE KALDIRILAN KADIN KURTARILAMADI

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Daha önce de kendisini bıçaklayan kocası D.Ş. tarafından yine bıçaklanarak ağır yaralanan Sevgi Ş. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SALDIRGAN EŞ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, kaçan D.Ş.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.