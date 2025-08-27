Daha önce yaraladığı eşi bu kez öldürdü!

Daha önce yaraladığı eşi bu kez öldürdü!
Yayınlanma:
Bursa'da D.Ş. isimli şüpheli daha önce bıçaklayarak yaraladığı eşini bu kez yine bıçaklayarak öldürdü.

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde, saat 21.30 sıralarında İncirli Caddesi’ndeki parkta meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, Sevgi Ş. iismli akdın daha önce kendisini bıçaklayan eşi tarafından yine bıçaklandı.

daha-once-de-bicakladigi-esini-yine-bica-883015-262328.jpg

KADINI BIÇAKLAYIP KAÇTI

Sevgi Ş. aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığılırken, kocası ise olay yerinden kaçtı.

Olayı gören çevredeki vatandaşların durumu ihbar etmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

daha-once-de-bicakladigi-esini-yine-bica-883016-262328.jpg

HASTANEYE KALDIRILAN KADIN KURTARILAMADI

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Daha önce de kendisini bıçaklayan kocası D.Ş. tarafından yine bıçaklanarak ağır yaralanan Sevgi Ş. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

daha-once-de-bicakladigi-esini-yine-bica-883014-262328.jpg

SALDIRGAN EŞ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, kaçan D.Ş.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

daha-once-de-bicakladigi-esini-yine-bica-883038-262334-1.jpg

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Türkiye
Minibüs şoförü silahlı saldırıda yaşamını yitirdi
Minibüs şoförü silahlı saldırıda yaşamını yitirdi
Hastanede haksız kazanç skandalı: 'Hiç mi bağış yapmadınız?'
Hastanede haksız kazanç skandalı: 'Hiç mi bağış yapmadınız?'