Dağ keçisi göle düştü: Balıkçılar seferber oldu!
Yayınlanma:
Elazığ'da Keban Baraj Gölü'ne düşen dağ keçisi, teknedeki balıkçılar tarafından kurtarıldı.
Elâzığ Ağın'da bir dağ keçisi Keban Baraj Gölü'ne düştü. Göle düşen keçi teknedeki balıkçılar tarafından kurtarıldı.
Ağın ilçesindeki Keban Baraj Gölü'nde balıkçılık yapan Ağın Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Uğur Selçuk, sabah saatlerinde su üzerinde bitkin haldeki keçiyi fark etti.
27 dağ keçisini öldürmek için ihale açtılar
Bitkin dağ keçisine mahalleli sahip çıktı
DAĞ KEÇİSİ UZUN UĞRAŞLAR SONUCU GÜVENLİ BÖLGEYE ÇIKARILDI
Keçinin çırpındığını fark eden Selçuk, kurtarmak için arkadaşlarıyla seferber oldu. Uzun uğraşlar sonucu arkadaşlarının yardımıyla göle düşen keçiyi kurtaran Uğur, keçiyi teknesine alarak kıyıya çıkardı. Dağ keçisi güvenli bölgeye götürdüğü belirtildi. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdığı ifade edildi.