Dağ keçisi göle düştü: Balıkçılar seferber oldu!

Elâzığ Ağın'da bir dağ keçisi Keban Baraj Gölü'ne düştü. Göle düşen keçi teknedeki balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Ağın ilçesindeki Keban Baraj Gölü'nde balıkçılık yapan Ağın Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Uğur Selçuk, sabah saatlerinde su üzerinde bitkin haldeki keçiyi fark etti.

DAĞ KEÇİSİ UZUN UĞRAŞLAR SONUCU GÜVENLİ BÖLGEYE ÇIKARILDI

Keçinin çırpındığını fark eden Selçuk, kurtarmak için arkadaşlarıyla seferber oldu. Uzun uğraşlar sonucu arkadaşlarının yardımıyla göle düşen keçiyi kurtaran Uğur, keçiyi teknesine alarak kıyıya çıkardı. Dağ keçisi güvenli bölgeye götürdüğü belirtildi. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdığı ifade edildi.

