Cumartesi Anneleri 1070'inci haftada!

Yayınlanma:
Cumartesi Anneleri, 32 yıl önce Ankara’da gözaltına alındıktan sonra öldürülen Abdülmecit Baskın için 1070’inci haftada Galatasaray Meydanı’nda adalet çağrısını yineledi.

Cumartesi Anneleri, 1070’inci haftada Galatasaray Meydanı’nda buluştu. 1995 yılından bu yana her cumartesi, gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini öğrenmek ve faillerin yargılanması amacıyla oturma eylemi düzenleyen Cumartesi Anneleri, bu hafta da adalet çağrılarını polis bariyerlerinin önünden duyurdu.

Bu haftaki açıklamayı, kayıp yakını Maside Ocak okudu. Açıklamada, 32 yıl önce Ankara’da özel harekat polisleri tarafından gözaltına alındıktan dört gün sonra cansız bedeni bulunan Abdülmecit Baskın için adalet talebi yinelendi. Açıklamada ayrıca, zamanaşımı uygulamalarının cezasızlığı pekiştiren bir unsur haline geldiği vurgulandı:

"Türkiye’de gözaltında kaybedilmeler gibi toplumsal vicdanda derin yaralar açan suçlar söz konusu olduğunda, zamanaşımı, adaletin gerçekleşmesini engelleyen bir unsur hâline dönüşmektedir. Özellikle devlet görevlilerinin işlediği suçlarda zamanaşımı, sorumluluğun üstünü örten bir kalkan işlevi görmektedir."

ABDÜLMECİT BASKIN’IN YAŞADIKLARI VE ADALET MÜCADELESİ

41 yaşında ve üç çocuk babası olan Abdülmecit Baskın, Ankara Altındağ Nüfus Müdürüydü. 30 Eylül 1993 tarihinde makamından çıktıktan sonra özel harekat polisleri tarafından gözaltına alındı. Baskın’ın gözaltına alındığı inkar edilirken, cansız bedeni 3 Ekim 1993 tarihinde Gölbaşı’nda bir çiftçi tarafından bulundu; ateşli silahla öldürülmüş ve elleri arkadan bağlıydı.

Ailenin başvurusu üzerine başlatılan soruşturma etkin bir biçimde yürütülmedi ve dosya uzun süre sürüncemede bırakıldı. Olaydan 18 yıl sonra, 26 Mart 2011’de özel harekat polisi Ayhan Çarkın, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına verdiği ifadede; Baskın’ın 1993’te Özel Harekat Daire Başkanı İbrahim Şahin’in emriyle gözaltına alındığını ve Ziya Bandırmalıoğlu ile Ayhan Akça tarafından öldürüldüğünü açıkladı.

Çarkın’ın itiraflarının ardından, adı geçen diğer gözaltında kaybedilen veya infaz edilen 18 kişiyle ilgili de yeni bir soruşturma başlatıldı. 2014 yılında Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, dönemin üst düzey kamu görevlileri Mehmet Ağar, İbrahim Şahin ve Korkut Eken’in de aralarında bulunduğu 19 kişi hakkında dava açıldı. Dava, kamuoyunda “Ankara JİTEM Davası” olarak biliniyor.

Cumartesi Anneleri 1068'inci haftada!Cumartesi Anneleri 1068'inci haftada!

MAHKEME SÜREÇLERİ VE ADALETİN GECİKMESİ

Mahkemede, sanıklar öldürmelerin devletin bilgisi dahilinde gerçekleştiğini belirtti. Tüm süreçlere rağmen, 13 Aralık 2019’da yerel mahkeme tüm sanıkları beraat ettirdi. Aileler istinaf başvurusunda bulundu ve 5 Nisan 2021’de Ankara Bölge Adliye Mahkemesi beraat kararını bozarak dosyayı Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. Ancak yeniden görülen davada, 26 Mayıs 2023’te sanıklar bir kez daha beraat etti.

32 yıldır süren bu süreç, 41 hakimin ve 8 savcının değişmesi, istinaf ve yerel mahkemelerin kararları ile sonuçlanmasına rağmen, adaletin sağlanamadığını ortaya koydu.

Cumartesi Anneleri açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Kaç yıl geçerse geçsin; Abdülmecit Baskın için, tüm kayıplarımız için, adalet istemekten ve devletin hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

