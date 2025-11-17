Çöp kamyonunun altında kalan kadın hayatını kaybetti
Sinop'ta çöp kamyonunun altında kalan Fikriye Özdemir, hayatını kaybetti.
Sinop'un merkez Ada Mahallesi'nde çöp kamyonunun altında kalan kadın ezilerek yaşamını yitirdi.
Feci olay saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Fikriye Özdemir, önünden geçtiği Ekrem D'nin yönetimindeki Sinop Belediyesine ait çöp kamyonunun hareketlenmesiyle kamyonun altında kaldı.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri 66 yaşındaki kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Fikriye Özdemir'in hayatını kaybettiği kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
