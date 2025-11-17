Çöp kamyonunun altında kalan kadın hayatını kaybetti

Çöp kamyonunun altında kalan kadın hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Sinop'ta çöp kamyonunun altında kalan Fikriye Özdemir, hayatını kaybetti.

Sinop'un merkez Ada Mahallesi'nde çöp kamyonunun altında kalan kadın ezilerek yaşamını yitirdi.

ÇÖP KAMYONUNUN ALTINDA KALAN KADIN ÖLDÜ

Feci olay saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Fikriye Özdemir, önünden geçtiği Ekrem D'nin yönetimindeki Sinop Belediyesine ait çöp kamyonunun hareketlenmesiyle kamyonun altında kaldı.

6bf044e6-45d6-41a5-acf3-637ebad90fd0-720-frame-at-0m6s.jpg

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri 66 yaşındaki kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

6bf044e6-45d6-41a5-acf3-637ebad90fd0-720-frame-at-0m24s.jpg

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Fikriye Özdemir'in hayatını kaybettiği kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:ANKA

