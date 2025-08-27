Çocukları taciz ettiğini itiraf eden sapık tutuklandı
Yayınlanma:
Ankara'da çocukları taciz ettiğini itiraf eden ve Kuran'a hakaret eden Yasin Tunahan H. tutuklandı.Sitemizi Haberler'de takip edin
Ankara'da yaşayan Yasin Tunahan H, Kuran'a ağur hakaretler ettiği bir video paylaştı.
Şahıs, videoda dokuz yaşındaki kızını ve çocuk parklarında çocukları cinsel tacizde bulunduğunu itiraf etti.
Şahıs itiraflarının ardından gözaltına alındı. Yasin Tunahan N'nin çıkarıldığını mahkemede tutuklandığı öğrenildi.
Zanlı "cinsel taciz" ve "müstehcenlik" suçlarından cezaevine gönderildi.