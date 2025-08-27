Çocukları taciz ettiğini itiraf eden sapık tutuklandı

Çocukları taciz ettiğini itiraf eden sapık tutuklandı
Yayınlanma:
Ankara'da çocukları taciz ettiğini itiraf eden ve Kuran'a hakaret eden Yasin Tunahan H. tutuklandı.

Ankara'da yaşayan Yasin Tunahan H, Kuran'a ağur hakaretler ettiği bir video paylaştı.

Şahıs, videoda dokuz yaşındaki kızını ve çocuk parklarında çocukları cinsel tacizde bulunduğunu itiraf etti.

Şahıs itiraflarının ardından gözaltına alındı. Yasin Tunahan N'nin çıkarıldığını mahkemede tutuklandığı öğrenildi.

kurana-hakaret-eden-ve-kizina-tacizde-883667-262530.jpg

Zanlı "cinsel taciz" ve "müstehcenlik" suçlarından cezaevine gönderildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

