Çocuklara ücretsiz oldu: Tek şartı var!

Tepebaşı ilçesinin Çamlıca Mahallesi'nde 3 dönemdir muhtarlık yapan Savaş Hancı, özellikle küçük yaştaki çocukların kitap okuma alışkanlığı kazanması için muhtarlık binasına kütüphane kurdu.

Muhtarlıktan kitap alıp okuyan çocuklara futbol topu, oyuncak, kırtasiye malzemesi ve yiyecek-içecek gibi hediyeler veren Hancı, daha da ilgi çekmesi için çocuklara ücretsiz tıraş olma hediyesi de verme kararı aldı.

Fikrini ilk olarak mahalledeki kadın ve erkek kuaförleriyle paylaşan Hancı, gördüğü destekle kitap okuma kampanyasını başlattı.

Yaklaşık 62 bin nüfusu olan mahallede 2 ayda 300 çocuğun ücretsiz kuaför hizmetinden yararlandığını kaydeden Hancı, çocukların bu kampanyayı çok sevdiğini ve kitap okuyan çocuk sayısının da giderek arttığını söyledi.

Hancı, kampanyayı anlatarak, "Muhtar olduktan sonra hem kulüpte hem de muhtarlıkta bir hayalim vardı, kütüphane açmak. Muhtarlıkta açtık, şu anda çok güzel bir şekilde çocuklarımıza hizmet ediyoruz. Buraya gelen çocuklarımız kitaplarını okuyorlar, ondan sonra bana getiriyorlar, ben de bu çocuklara hediyeler veriyorum. Dondurma, balon vesaire alıyordum. ‘Bu işler böyle olmaz’ dedim ve mahallemizin berber esnafına gittim. İhtiyaç duyulduğunda berberlere gidiyoruz, kitap okuyan çocuklarımıza hediyelerini veriyoruz. Ücretsiz tıraş oluyorlar. Bu da çocukları mutlu ediyor. Çocukları mutlu gördüğümde ben de mutlu oluyorum. Esnafa teşekkür ediyorum, bizlere ve çocuklara destek veriyorlar. Bu çocuklar bizim, sahip olacağız. Çocukların öğretmenlerinden bile teşekkür geliyor, bu da bizi mutlu ediyor. Bu yaz boyunca Çamlıca Mahallesi’nde çocuklarımız kitap okudu, yaklaşık 275-300 civarında çocuk bu hizmetten yararlandı" diye konuştu.

"YETER Kİ ÇOCUKLAR KİTAP OKUSUN"

Mahallede 25 yıldır erkek kuaförlüğü yapan Adem Koçer (40), kampanyayı duyduğunda sevinip desteklediğini ve mahallelinin de kitap okuma alışkanlığının artmasından dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Bugün bize, muhtarımız Savaş Hancı’nın kitap okuma kampanyasında gönderdiği 4 çocuğu Çamlıca esnafı olarak tıraş etmek düştü. Kendileri geldiler, tıraş ettik. Güzel bir etkinlik, elimizden geleni yapıyoruz. Heyecanlılar, 4’ü birden geldi. Kitaplarını okumuşlar ve alacakları hediye için de heyecanlılar. Kitap okuyorlar, kötü alışkanlıklardan uzak duruyorlar. Biz de bu şekilde seviyoruz. Ayrıca kitap okumanın da yaygınlaşmasını sağlıyorlar. Yeter ki çocuklar kitap okusun, sağlıklı büyüsünler. Biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" dedi.

"MUHTAR AMCANIN HEDİYESİ ÇOK MUTLU EDİYOR"

Kampanyaya katılıp, ücretsiz saç tıraşı olduğunu anlatan Eymen Cankurt (8) ise arkadaşlarını da kitap okumaya davet ederek şunları söyledi: