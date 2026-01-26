Çocuklar için yeni sosyal medya düzenlemesi! Bakan Göktaş duyurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuklar için hayata geçirilecek yeni bir sosyal medya düzenlemesini duyurdu.

Çocukların sosyal medya platformlarında karşılaştığı “kusursuz beden ve hayat” algısının ciddi sonuçlar doğurduğuna dikkat çeken Göktaş, çevrim içi platformlardaki görünmeyen tehlikelerden çocukları korumak adına yeni bir çalışma başlatacaklarını açıkladı.

Sosyal medyada yaş sınırı yolda! Bakan açıkladı

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bir çocuğun 8 yaşında yemek yemeği bırakmasının sebebi ne olabilir. Geçtiğimiz günlerde bir mevkidaşımla görüştüğümde kendi ülkesinde anoreksiya vakalarının 8 yaşına kadar düştüğünü ifade etti. Kız çocuklarında anoreksiya erkek çocuklarda ise ilaç kullanarak bir ideal vücut oluşturmak adına kullanılan maddelerden bahsetti. Bugün sosyal medyada hepimiz kusursuz yüzler, bedenler ve hayatlar görüyoruz.

Bu “kusursuzluk” algısı, çocuklarımızın psikolojik ve fiziksel gelişimlerini doğrudan etkiliyor; kendilerini yetersiz hissetmelerine, oldukları hâliyle kabul görmediklerini düşünmelerine yol açabiliyor. Oysa her çocuğumuz özeldir, olduğu gibi güzeldir. Onları çevrim içi platformların bu görünmeyen ama derin izler bırakan risklerinden korumak için yeni sosyal medya düzenlememizi hayata geçiriyoruz. Gelin, bu mücadelede çocuklarımızı yalnız bırakmayalım. Onların geleceği için hep birlikte hareket edelim.”