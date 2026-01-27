Hafif ticari araç ve İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Arnavutköy'de etkili olan yağış, bir trafik kazasına neden oldu. Çilingir Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde saat 21.30 sıralarında meydana gelen kazada iki araç çarpıştı.

İETT OTOBÜSÜ KONTROLÜ KAYBETTİ

İddiaya göre, yağmur sonrası kayganlaşan yolda 34 TP 2367 plakalı İETT otobüsünün şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otobüs, karşı şeritten gelen 34 GJ 9113 plakalı hafif ticari araca çarptı. İETT otobüsünde o sırada yolcu bulunmuyordu.

İTFAİYE SÜRÜCÜYÜ ARAÇTAN ÇIKARDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif ticari araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı ve sağlık personeline teslim edildi.

2 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Yapılan kontrollerde, hafif ticari araçtaki iki kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Kazaya karışan araçlar çekildikten sonra trafik akışı normale döndü.