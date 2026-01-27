Hafif ticari araç ve İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Yayınlanma:
Arnavutköy'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden İETT otobüsü, karşı yönden gelen hafif ticari araca çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Arnavutköy'de etkili olan yağış, bir trafik kazasına neden oldu. Çilingir Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde saat 21.30 sıralarında meydana gelen kazada iki araç çarpıştı.

İETT OTOBÜSÜ KONTROLÜ KAYBETTİ

İddiaya göre, yağmur sonrası kayganlaşan yolda 34 TP 2367 plakalı İETT otobüsünün şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otobüs, karşı şeritten gelen 34 GJ 9113 plakalı hafif ticari araca çarptı. İETT otobüsünde o sırada yolcu bulunmuyordu.

3 İETT otobüsü çarpıştı: 5 yaralı3 İETT otobüsü çarpıştı: 5 yaralı

İTFAİYE SÜRÜCÜYÜ ARAÇTAN ÇIKARDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif ticari araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı ve sağlık personeline teslim edildi.

Beykoz'da iki İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştıBeykoz'da iki İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı

2 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Yapılan kontrollerde, hafif ticari araçtaki iki kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Kazaya karışan araçlar çekildikten sonra trafik akışı normale döndü.

Kaynak:DHA

27 Ocak burç yorumu:
27 Ocak burç yorumu:
Dört mevsim 15 derece olan mağara 4 milyon lira kazandırdı
Dört mevsim 15 derece olan mağara 4 milyon lira kazandırdı
Türk bayrağını gören ekipler kontak kapattı
Türk bayrağını gören ekipler kontak kapattı
Ücretsiz WhatsApp dönemi sona eriyor!
Ücretsiz WhatsApp dönemi sona eriyor!
30 çiğneme kuralıyla yavaşla, tat al, sağlıklı kal
Kredi kartı kullananlara önemli uyarı: Bunu yapan yanıyor
Kredi kartı kullananlara önemli uyarı: Bunu yapan yanıyor
Gümüşü olanlara ünlü ekonomist tarih verdi: Milyoner olacaklar
Ünlü ekonomist
Gümüşün milyonlar kazandıracağı tarihi açıkladı
Nihat Özdemir'in 2.5 yılda yenileyemediği Nou Camp'ı su bastı
Dünya vites yükseltti! 1 gün artık 24 saat değil
Dünya vites yükseltti!
1 gün artık 24 saat değil
Sadettin Saran'ın seçimde aday olmayacağını açıkladı
Türkiye
Kayseri'de feci ölüm: Tamirini yaptığı otobüsün altında can verdi
Kayseri'de feci ölüm: Tamirini yaptığı otobüsün altında can verdi
İngiliz turist Fethiye'de pansiyonda ölü bulundu
İngiliz turist Fethiye'de pansiyonda ölü bulundu