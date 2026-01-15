3 İETT otobüsü çarpıştı: 5 yaralı
İstanbul Başakşehir'de sabahın ilk ışıklarında 3 İETT otobüsü çarpıştı. Kazada 5 yolcu yaralandı.
İstanbul Başakşehir'de sabahın erken saatlerinde trafik kazası meydana geldi.
KAZANIN SEBEBİ BİLİNMİYOR
Sabah saat 06.45 sularında Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde seyir halindeki 3 İETT otobüsü henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı çarpıştı.
5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Kazanın ardından sağlık ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbarın ardından olay yerine gelen itfaiye, polise ve sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptı. Kaza nedeni ile 5 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
KAZA ANLARI KAMERADA
3 otobüsün kazaya karıştığı anlar bir İETT aracının araç içi kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
Kaynak:DHA