3 İETT otobüsü çarpıştı: 5 yaralı

Yayınlanma:
İstanbul Başakşehir'de sabahın ilk ışıklarında 3 İETT otobüsü çarpıştı. Kazada 5 yolcu yaralandı.

İstanbul Başakşehir'de sabahın erken saatlerinde trafik kazası meydana geldi.

istanbul-basaksehirde-3-iett-otobusu-1115805-331273.jpg

KAZANIN SEBEBİ BİLİNMİYOR

Sabah saat 06.45 sularında Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde seyir halindeki 3 İETT otobüsü henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı çarpıştı.

istanbul-basaksehirde-3-iett-otobusu-1115803-331273.jpg

5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından sağlık ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbarın ardından olay yerine gelen itfaiye, polise ve sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptı. Kaza nedeni ile 5 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

KAZA ANLARI KAMERADA

3 otobüsün kazaya karıştığı anlar bir İETT aracının araç içi kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

istanbul-basaksehirde-3-iett-otobusu-1115801-331273.jpg

Kaynak:DHA

AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Trump önce savcıyı atadı sonra soruşturmayı açtırdı! Powell dosyası yabancıya gitmedi
İzmir'deki 2 bin yıldır uyuyan fayı açıkladı! Büyük deprem için büyüklük verdi!
Bilal Erdoğan TÜGVA etkinliğine davet ettiği eski milli futbolcuları topa tuttu
En düşük emekli maaşına ek ödeme belli oldu: Önce onlar alacak
Türkiye
Savcılık Kartalkaya faciasında verilen cezaları fazla buldu
Savcılık Kartalkaya faciasında verilen cezaları fazla buldu
Mustafa Sandal'ın da oturduğu ünlülerin sitesinde büyük vurgun! Milyonlarca lirayla kayıplara karıştı
Mustafa Sandal'ın da oturduğu ünlülerin sitesinde büyük vurgun! Milyonlarca lirayla kayıplara karıştı
Maduro kaçırılırken Çin ne yaptı!
Maduro kaçırılırken Çin ne yaptı!