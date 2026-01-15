3 İETT otobüsü çarpıştı: 5 yaralı

İstanbul Başakşehir'de sabahın erken saatlerinde trafik kazası meydana geldi.

KAZANIN SEBEBİ BİLİNMİYOR

Sabah saat 06.45 sularında Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde seyir halindeki 3 İETT otobüsü henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı çarpıştı.

5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından sağlık ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbarın ardından olay yerine gelen itfaiye, polise ve sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptı. Kaza nedeni ile 5 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

KAZA ANLARI KAMERADA

3 otobüsün kazaya karıştığı anlar bir İETT aracının araç içi kamerası ile saniye saniye kaydedildi.