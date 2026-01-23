Beykoz'da iki İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı

Beykoz'da iki İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı
Yayınlanma:
İstanbul Beykoz’da, İETT bünyesinde hizmet veren iki özel halk otobüsünün karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Sabah saatlerinde meydana gelen ve güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıyan kaza sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Olay, sabah saat 09.00 sıralarında Beykoz Yalıköy Mahallesi, Çayır Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre; E.Ö. yönetimindeki 34 RVT 59 plakalı özel halk otobüsü ile İ.E. idaresindeki 34 HO 3539 plakalı özel halk otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

istanbul-beykozda-2-iett-otobusu-kafa-1130283-335605.jpg

YARALILARA İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI

Kazanın hemen ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekipleri yönlendirildi. Yapılan incelemelerde, 34 HO 3539 plakalı otobüsün sürücüsü ile 34 RVT 59 plakalı otobüste bulunan 6 yolcunun hafif şekilde yaralandığı tespit edildi.

İzmir’de otomobiller birbirine girdi: 2’si ağır 6 yaralıİzmir’de otomobiller birbirine girdi: 2’si ağır 6 yaralı

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

istanbul-beykozda-2-iett-otobusu-kafa-1130284-335605.jpg

TRAFİK KONTROLLÜ OLARAK NORMALE DÖNDÜ

Kaza nedeniyle Çayır Caddesi bir süre trafiğe kapatıldı, bu durum bölgede kısa süreli araç yoğunluğuna neden oldu. Kazaya karışan otobüslerin olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı kontrollü bir şekilde yeniden sağlandı. Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini de dikkate alarak kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

