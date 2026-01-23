İzmir’de otomobiller birbirine girdi: 2’si ağır 6 yaralı

İzmir’de otomobiller birbirine girdi: 2’si ağır 6 yaralı
Yayınlanma:
İzmir'in Foça ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Araçta sıkışan bir sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

İzmir'in Foça ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kazada iki sürücü de ağır yaralandı.

İspanya’da bir haftada 3. tren kazası: Tren vinçle çarpıştıİspanya’da bir haftada 3. tren kazası: Tren vinçle çarpıştı

2’Sİ AĞIR 6 KİŞİ YARALANDI

Olay, saat 23.15 sıralarında Hacı Limanı Küme Evler Sanat Evi Kavşağı'nda yaşandı. İddiaya göre, Betül Eyüboğlu Şimşek (36) idaresindeki 35 CUP 884 plakalı otomobil ile Murat Özcan (20) idaresindeki 35 AR 758 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Şiddetli çarpışma sonucu 2'si ağır olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.

Mardin'de katliam gibi kaza! 3 kişi olay yerinde can verdiMardin'de katliam gibi kaza! 3 kişi olay yerinde can verdi

KAZA YERİ SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve güvenlik ekibi sevk edildi. Aracın içinde sıkışan ve ağır yaralanan sürücü Murat Özcan, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Aliağa Devlet Hastanesi, Foça Devlet Hastanesi ve Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kazanın nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak:DHA

