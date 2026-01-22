İspanya’da bir haftada 3. tren kazası: Tren vinçle çarpıştı

Yayınlanma:
İspanya'da, son bir hafta içerisinde 3. kez tren kazası meydana geldi. Murcia bölgesinde bir trenle vincin çarpışması sonucunda birkaç kişinin ağır yaralandığı, bir yaralının ise durumunun ağır olduğu bildirildi.

İspanya’da tren kazası kabusu bitmiyor. Ülkede, bir hafta içinde 3. kez tren kazası yaşanırken Murcia bölgesindeki Cartagena'da tren ve vinç çarpıştı. Devlet televizyonu TVE, İspanya'nın güneydoğusunda yer alan bir banliyö treninin inşaat vincine çarptığını ve bir kişi ağır olmak üzere birkaç kişinin yaralandığını açıkladı.

1 HAFTA İÇİNDE 3. KAZA!

Söz konusu kaza, pazar günü güney Endülüs bölgesinde en az 43 kişinin yaşamını yitirdiği ölümcül hızlı tren kazasının ve salı günü kuzeydoğu Katalonya'da tren sürücüsünün hayatını kaybettiği başka bir tren kazasının ardından yaşandı.

İspanyol demiryolu işletmecisi Adif, "demiryolu işletmesine ait olmayan bir vincin altyapı ölçüsüne girmesiyle" o hattaki trafiğin kesintiye uğradığını aktardı.

MAKİNİSTLER GREV KARARI ALMIŞTI

İspanya’da peş peşe meydana gelen tren kazalarının ardından makinistler, "güvenlik standartlarını yeniden sağlamak" için dün 3 günlük grev kararı almıştı.

Tren makinistleri sendikası Semaf, "demir yolu sisteminin güvenlik standartlarının yeniden sağlanması" ve hem çalışanların hem de yolcuların güvenliğinin garanti altına alınması talebiyle 9, 10 ve 11 Şubat'ta greve gideceklerini ifade etmişti. Yapılan açıklamada, demir yollarındaki güvenlik eksiklikleri sıralanıp "demir yolu altyapısının güvenliğini garanti etme yükümlülüğü bulunanlar hakkında cezai işlem başlatılmasının talep edileceği" belirtilmişti.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

