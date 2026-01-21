42 kişinin öldüğü kazanın yası sürerken... İspanya'da bir tren kazası daha! Ölü ve yaralılar var

İspanya'nın Endülüs bölgesinde 42 kişinin öldüğü tren kazasının ardından, bu kez de Katalonya'nın Barselona kentinde bir banliyö treni kazası yaşandı. Kaza, şiddetli yağışların etkili olduğu bölgede meydana geldi.

İSTİNAT DUVARI RAYLARA DÜŞTÜ

Katalonya özerk yönetimine bağlı Sivil Koruma kurumundan yapılan açıklamaya göre, Barselona'daki 4 numaralı banliyö hattında seyreden bir tren, Gelida ile Sant Sadurni d'Anoia arasında rayların üzerine düşen bir istinat duvarına çarptı. Çarpışmanın ardından tren makinisti hayatını kaybetti. Kaza sonucu 20 kişi yaralandı. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İspanya'da 3 günlük ulusal yas ilan edildi

BİR TREN DAHA KAYA DÜŞMESİ SONUCU DURDU

Yetkililer aynı gün içinde ikinci bir tren olayını daha duyurdu. Barselona'daki 1 numaralı banliyö hattında seyreden bir başka tren, Maçanet Massanes ile Tordera arasında raylara düşen bir kaya parçasına çarptı. Bu olayda trendeki 10 kişinin durumunun iyi olduğu bildirildi.

İspanya’daki tren faciasında ölü sayısı 42'ye çıktı

ENDÜLÜS’TE 42 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Bu olaylar, İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinde 18 Ocak akşamı meydana gelen ve 42 kişinin öldüğü hızlı tren kazasının hemen ardından yaşandı. Söz konusu kazada yaralanan 39 kişiden 13'ünün yoğun bakımda olduğu ve tedavilerinin devam ettiği açıklandı.