İspanya'da 3 günlük ulusal yas ilan edildi

İspanya'da 3 günlük ulusal yas ilan edildi
Yayınlanma:
İspanya'da iki hızlı tren çarpıştı. Kaza sonucu 39 kişi yaşamını yitirdi. Kazadan sonra ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

İspanya'nın Cordoba kenti yakınlarında dün akşam saatlerinde iki hızlı trenin çarpışması sonucu 39 kişi hayatını kaybetti.

spanya-tren-kazasi-39-olu.webp

3 GÜNLÜK ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, tren kazası nedeniyle 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.

Başbakan Sanchez, Endülüs Özerk Yönetim Hükümet Başkanı Juan Manuel Moreno ve Ulaştırma Bakanı Oscar Puente, kazanın olduğu Cordoba'nın Adamuz beldesini ziyaret etti.

İspanya'daki feci tren kazasında ölü sayısı gitgide yükseliyor!İspanya'daki feci tren kazasında ölü sayısı gitgide yükseliyor!

spanya-basbakani-pedro-sanchez.jpg

"GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARACAĞIZ"

Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sanchez, önceliklerinin ilk olarak ülkedeki tüm kurumlarla kazazedelerin ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu söyledi.

Sanchez, “Bugün büyük bir üzüntü günü. Her trajedi iki şey gerektirir. Kederde birlik ve kazanın nedenlerinin araştırılmasında birlik. Hepimiz bu kazanın nasıl olduğunu kendimize soruyoruz. Zaman ve uzmanların çalışmaları bize cevabı verecek. Gerçeği ortaya çıkaracağız ve kamuoyunu şeffaflıkla bilgilendireceğiz” diye konuştu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

İstanbul'da iş çıkışı trafik nasıl? İşte son durum...
“Asla bırakamam” diyenler! Sigarayı bırakmak artık parmaklarınızın ucunda
"Marmara'nın altındaki ateş" diyerek anlattı: Uzman isimden büyük İstanbul depremi açıklaması
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Dünya
SDG IŞİD'lilerin tutulduğu cezaevinin kontrolünü kaybettiğini duyurdu
SDG IŞİD'lilerin tutulduğu cezaevinin kontrolünü kaybettiğini duyurdu
Afganistan'da patlama: Ölü ve yaralılar var
Afganistan'da patlama: Ölü ve yaralılar var