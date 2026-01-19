İspanya'da 3 günlük ulusal yas ilan edildi

İspanya'nın Cordoba kenti yakınlarında dün akşam saatlerinde iki hızlı trenin çarpışması sonucu 39 kişi hayatını kaybetti.

3 GÜNLÜK ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, tren kazası nedeniyle 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.

Başbakan Sanchez, Endülüs Özerk Yönetim Hükümet Başkanı Juan Manuel Moreno ve Ulaştırma Bakanı Oscar Puente, kazanın olduğu Cordoba'nın Adamuz beldesini ziyaret etti.

İspanya'daki feci tren kazasında ölü sayısı gitgide yükseliyor!

"GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARACAĞIZ"

Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sanchez, önceliklerinin ilk olarak ülkedeki tüm kurumlarla kazazedelerin ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu söyledi.

Sanchez, “Bugün büyük bir üzüntü günü. Her trajedi iki şey gerektirir. Kederde birlik ve kazanın nedenlerinin araştırılmasında birlik. Hepimiz bu kazanın nasıl olduğunu kendimize soruyoruz. Zaman ve uzmanların çalışmaları bize cevabı verecek. Gerçeği ortaya çıkaracağız ve kamuoyunu şeffaflıkla bilgilendireceğiz” diye konuştu.