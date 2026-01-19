İspanya'daki feci tren kazasında ölü sayısı gitgide yükseliyor!

İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinde, Kurtuba kenti yakınlarında meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 39’a yükseldi.

Kaza, dün akşam saat 19.39’da (TSİ 21.39) Adamuz beldesi yakınlarında yaşandı. Malaga’dan Madrid’e giden, 317 yolcunun bulunduğu İryo firmasına ait hızlı trenin son üç vagonu raydan çıktı. Aynı anda karşı yönden gelen ve 100 yolcu taşıyan Renfe firmasına ait başka bir tren, raylara devrilen vagonlara çarptı.

Kazada 48 kişi hastaneye kaldırıldı, 12’sinin durumu ağır. Olay yerinde kurulan sahra hastanesinde 150’den fazla kişiye ilk yardım yapıldı.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ HALA TESPİT EDİLEMEDİ

Jandarmaya bağlı kriminoloji ekipleri, hayatını kaybedenlerin kimliklerini belirlemek için parmak izi ve DNA analizi çalışmalarına katıldı.

Renfe, kaza nedeniyle Endülüs hattındaki 200’den fazla tren seferinin iptal edildiğini açıkladı.

Ulaştırma Bakanı Oscar Puente, “Bu, son derece garip bir kaza” diyerek trenin yeni, rayların ise yakın zamanda yenilenmiş olduğunu belirtti. Kazanın düz bir hatta meydana gelmesi dikkat çekti.

Başbakan Pedro Sanchez tüm programlarını iptal etti ve gün içinde kaza bölgesine giderek yetkililerle görüşeceğini duyurdu.