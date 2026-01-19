İspanya'daki feci tren kazasında ölü sayısı gitgide yükseliyor!

Yayınlanma:
İspanya’nın Endülüs bölgesinde iki trenin çarpıştığı kazada ölü sayısı 39’a yükseldi. 317 yolculu hızlı trenin vagonları raydan çıktı, karşıdan gelen tren çarptı. 48 kişi hastaneye kaldırıldı, 200'den fazla sefer iptal edildi. Kimlik tespiti sürüyor.

İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinde, Kurtuba kenti yakınlarında meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 39’a yükseldi.

Kaza, dün akşam saat 19.39’da (TSİ 21.39) Adamuz beldesi yakınlarında yaşandı. Malaga’dan Madrid’e giden, 317 yolcunun bulunduğu İryo firmasına ait hızlı trenin son üç vagonu raydan çıktı. Aynı anda karşı yönden gelen ve 100 yolcu taşıyan Renfe firmasına ait başka bir tren, raylara devrilen vagonlara çarptı.

Kazada 48 kişi hastaneye kaldırıldı, 12’sinin durumu ağır. Olay yerinde kurulan sahra hastanesinde 150’den fazla kişiye ilk yardım yapıldı.

Çorlu Tren Katliamı: "Ulaştırma Bakanlığı’nın Hiç Mi Suçu Yok?"Çorlu Tren Katliamı: "Ulaştırma Bakanlığı’nın Hiç Mi Suçu Yok?"

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ HALA TESPİT EDİLEMEDİ

Jandarmaya bağlı kriminoloji ekipleri, hayatını kaybedenlerin kimliklerini belirlemek için parmak izi ve DNA analizi çalışmalarına katıldı.

Renfe, kaza nedeniyle Endülüs hattındaki 200’den fazla tren seferinin iptal edildiğini açıkladı.

Ulaştırma Bakanı Oscar Puente, “Bu, son derece garip bir kaza” diyerek trenin yeni, rayların ise yakın zamanda yenilenmiş olduğunu belirtti. Kazanın düz bir hatta meydana gelmesi dikkat çekti.

Başbakan Pedro Sanchez tüm programlarını iptal etti ve gün içinde kaza bölgesine giderek yetkililerle görüşeceğini duyurdu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

"Marmara'nın altındaki ateş" diyerek anlattı: Uzman isimden büyük İstanbul depremi açıklaması
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
Dünya
Trump'tan Norveç Başbakanı’na 'Nobel' sitemli mektup! 'Barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum' dedi Grönland'ı işaret etti!
Trump'tan Norveç Başbakanı’na 'Nobel' sitemli mektup! 'Barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum' dedi Grönland'ı işaret etti!
Çin'de çelik fabrikasında patlama! Yetkililerden açıklama geldi
Çin'de çelik fabrikasında patlama! Yetkililerden açıklama geldi
Trump'ın vergi hamlesinin ardından AB liderlerinden 'olağanüstü toplantı' kararı!
Trump'ın vergi hamlesinin ardından AB liderlerinden 'olağanüstü toplantı' kararı!