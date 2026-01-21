İspanya’daki tren faciasında ölü sayısı 42'ye çıktı

İspanya’daki tren faciasında ölü sayısı 42'ye çıktı
Yayınlanma:
İspanya'nın Endülüs bölgesinde iki hızlı trenin karıştığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye yükseldi.

İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinde, Kurtuba yakınlarında meydana gelen hızlı tren kazasının bilançosu ağırlaştı. İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska, yaşamını yitirenlerin sayısının 42'ye ulaştığını açıkladı.

KİMLİK TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bakan Marlaska, 42 cesetten 10'unun kimlik tespitinin tamamlandığını bildirdi. Kazada yaralanan 39 kişiden 13'ü ise yoğun bakımda tedavi görüyor.

İspanya'da 3 günlük ulusal yas ilan edildiİspanya'da 3 günlük ulusal yas ilan edildi

43 KİŞİ KAYIPTI 42 ÖLÜ AÇIKLANDI

Endülüs Özerk Yönetimi'nin Sağlık Bakanı Antonio Sanz, kaza sonrası 43 kayıp başvurusu alındığını hatırlattı. Açıklanan 42 ölüm nedeniyle, nihai sayıya yaklaşıldığını ifade etti.

İspanya'daki feci tren kazasında ölenlerin sayısı 40'a yükseldiİspanya'daki feci tren kazasında ölenlerin sayısı 40'a yükseldi

NE OLMUŞTU

Kaza, 18 Ocak Pazar günü yerel saatle 19.39'da Adamuz beldesi yakınlarında gerçekleşti. Malaga'dan Madrid'e giden ve 317 yolcusu bulunan bir hızlı trenin son üç vagonu raydan çıktı. Bu sırada karşı yönden gelen ve Huelva'ya giden 100 yolculuk bir diğer tren, devrilen vagonlara çarptı. İspanya, bu trajedi nedeniyle üç günlük ulusal yas ilan etti.

Kaynak:AA

