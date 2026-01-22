Mardin'de katliam gibi kaza! 3 kişi olay yerinde can verdi
Mardin’in Midyat ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Midyat-Dargeçit kara yolunun kırsal Barıştepe Mahallesi mevkisinde meydana geldi.
İKİ ARAÇ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI
Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 47 IJ 654 plakalı hafif ticari araç ile 16 Z 3344 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
3 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ
İtfaiye ekipleri araçlarda sıkışan yaralıları çıkarırken, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrolde kimlikleri tespit edilemeyen 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralılardan A.T. (32) ve S.A. (64), olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
KAZAYA İLİŞKİN İNCELEME BAŞLATILDI
Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay yerindeki incelemenin tamamlanmasının ardından hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri, kimlik tespiti ve otopsi için morga götürüldü.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)