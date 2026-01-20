Çorum'da feci kaza! 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Çorum’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Osmancık Caddesi ile Mahmut Evler 27. Sokak kavşağında meydana geldi.

21 yaşındaki Mertcan A. yönetimindeki 19 DY 464 plakalı otomobil ile yine 21 yaşındaki İbrahim K. idaresindeki 19 HD 266 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

İTFAİYE, SÜRÜCÜLERİ SIKIŞTIKLARI YERDEN ÇIKARDI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri; araçlarda sıkışan sürücüler ile yolcular Umut A. ve Azize A.'yı bulundukları yerden çıkardı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otomobiller kullanılamaz hale gelirken yol kenarındaki trafik levhaları da zarar gördü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.