Otomobili babasından izinsiz aldı: Kaza yapan 15 yaşındaki çocuk öldü
Mersin’in Erdemli ilçesine bağlı Fakılı Mahallesi’nde bulunan Karaburun mevkisinde, akşam saatlerinde meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre muhtarının oğlu Suat Yanar’ın oğlu Ali Osman Yanar, babasına ait otomobili izinsiz alarak gezintiye çıktı.
Şişli'de feci motosiklet kazası: Kaskı başından çıkan sürücü hayatını kaybetti
60 METRE YÜKSEKLİKTEN ŞARAMPOLE YUVARLANDI
Yanar, Karaburun mevkisine geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek 60 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu araca ulaşan itfaiye ekipleri Yanar’ı yaralı halde yukarı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Yozgat’ta zincirleme kaza: 2 otomobil ve tır birbirine girdi
İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yanar, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yanar, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)