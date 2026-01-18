Otomobili babasından izinsiz aldı: Kaza yapan 15 yaşındaki çocuk öldü

Mersin’in Erdemli ilçesinde, 15 yaşındaki Ali Osman Yanar, babasından izinsiz aldığı otomobille 60 metre yükseklikten şarampolden yuvarlandı. Hastaneye kaldırılan Yanar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.