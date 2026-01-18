Otomobili babasından izinsiz aldı: Kaza yapan 15 yaşındaki çocuk öldü

Otomobili babasından izinsiz aldı: Kaza yapan 15 yaşındaki çocuk öldü
Yayınlanma:
Mersin’in Erdemli ilçesinde, 15 yaşındaki Ali Osman Yanar, babasından izinsiz aldığı otomobille 60 metre yükseklikten şarampolden yuvarlandı. Hastaneye kaldırılan Yanar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mersin’in Erdemli ilçesine bağlı Fakılı Mahallesi’nde bulunan Karaburun mevkisinde, akşam saatlerinde meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre muhtarının oğlu Suat Yanar’ın oğlu Ali Osman Yanar, babasına ait otomobili izinsiz alarak gezintiye çıktı.

mersin-erdemli-suat-yanar.jpg

60 METRE YÜKSEKLİKTEN ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Yanar, Karaburun mevkisine geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek 60 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu araca ulaşan itfaiye ekipleri Yanar’ı yaralı halde yukarı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yanar, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yanar, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

