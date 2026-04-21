Çocuk istismarcısı sözde şeyh yakalandı

Diyarbakır’ın Kulp ilçesine bağlı Totana Mahallesi'nde görevli olan ve kendisini "şeyh" olarak tanıttığı iddia edilen imam Mehmet Latif Yeprem hakkında, M.Y. adlı çocuğa sistematik cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

GÖZALTI İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

MA'da yer alan habere göre, söz konusu iddiaların ortaya çıkmasının ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Başsavcılığın talimatıyla Mehmet Latif Yeprem, Totana Mahallesi'ndeki ikametinde gözaltına alındı. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere Kulp Emniyet Müdürlüğü’ne sevk edildi.

Gülistan Doku soruşturmasında yeni tanık ifadesi! "Valinin oğlu torpidodaki Glock'u göstermişti"

İFADE SÜRECİ DEVAM EDİYOR

İstismar iddialarına maruz kaldığı belirtilen M.Y.'nin ise ifadesine başvurulmak üzere Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi. Olayla ilgili hukuki süreç devam ediyor.