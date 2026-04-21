Çocuk istismarcısı sözde şeyh yakalandı

Yayınlanma:
Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde kendisini "şeyh" olarak tanıtan imam Mehmet Latif Yeprem, bir çocuğa sistematik cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Diyarbakır’ın Kulp ilçesine bağlı Totana Mahallesi'nde görevli olan ve kendisini "şeyh" olarak tanıttığı iddia edilen imam Mehmet Latif Yeprem hakkında, M.Y. adlı çocuğa sistematik cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

GÖZALTI İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

MA'da yer alan habere göre, söz konusu iddiaların ortaya çıkmasının ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Başsavcılığın talimatıyla Mehmet Latif Yeprem, Totana Mahallesi'ndeki ikametinde gözaltına alındı. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere Kulp Emniyet Müdürlüğü’ne sevk edildi.

İFADE SÜRECİ DEVAM EDİYOR

İstismar iddialarına maruz kaldığı belirtilen M.Y.'nin ise ifadesine başvurulmak üzere Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi. Olayla ilgili hukuki süreç devam ediyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
