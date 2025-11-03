Cinayete teşebbüsten girmişti! Tahliye edilen saldırgan kadını öldürüp intihar etti

Yayınlanma:
Erzurum'da bir kadın daha, daha önce kendisini öldürmeye teşebbüs eden bir erkeğin hedefi oldu. "Islah oldu" denilerek cezaevinden salıverilen Salih Aybas, Nermin Tirit'i sokak ortasında katlettikten sonra intihar etti. Nermin'in katili, ona yönelik şiddet suçlarından girdiği cezaevinden cinayetten sadece günler önce, 22 Ekim'de tahliye edilmişti.

Olay, sabahın erken saatlerinde Yakutiye ilçesine bağlı Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde meydana geldi. Salih Aybas, bir süredir takip ettiği Nermin Tirit'i yaşadığı sitenin bahçesine kadar kovaladı. Burada Tirit'e tabancayla ateş eden Aybas, ardından silahı kendi başına doğrultarak tetiği çekti.

kovaladigi-kadini-oldurup-intihar-etti-996298-295561.jpg

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde, hem Nermin Tirit'in hem de Salih Aybas'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

kovaladigi-kadini-oldurup-intihar-etti-996393-295561.jpg

EMNİYET MÜDÜRÜ OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

Cinayetin ardından Erzurum Emniyet Müdürü Onur Karaburun da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu ve ekiplerden bilgi aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından Tirit ve Aybas’ın cansız bedenleri, otopsi işlemleri için Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

kovaladigi-kadini-oldurup-intihar-etti-996305-295561.jpg

SALDIRGANIN SUÇ KAYDI VE TAHLİYESİ

Yapılan soruşturmada, olayın ardında yatan vahim detaylar ortaya çıktı. Saldırgan Salih Aybas'ın, 2023 yılında Nermin Tirit'e yönelik eylemleri nedeniyle 'Kadına yönelik şiddet', 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Tehdit' suçlarından yargılanarak cezaevine girdiği öğrenildi. Aybas'ın bu suçlardan dolayı aldığı cezanın infazını tamamlayarak 22 Ekim'de cezaevinden tahliye olduğu belirlendi. Kurban Nermin Tirit'in ise Erzurum Teknik Üniversitesi'nde temizlik işçisi olarak çalıştığı bilgisine ulaşıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

