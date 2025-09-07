Çiftçinin derdine yapay zekalı çözüm

Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mezunu iki genç girişimci Nurhanım Zengin ve Asude Çelik, çiftçilerin ekili arazilerini ve hayvanlarını yabani hayvan saldırılarından korumak için yapay zeka destekli bir "akıllı korkuluk" geliştirdi. TEKNOFEST'te finale kalmalarının ardından çalışmalarını tarım teknolojileri alanında derinleştiren mühendisler, TÜBİTAK'tan aldıkları destekle kurdukları şirket bünyesinde ürettikleri prototipleri arazi testlerine başladı.

FİKİRDEN ŞİRKETE UZANAN YOL

Her şey, Nurhanım Zengin ve Asude Çelik'in TEKNOFEST tarım teknolojileri yarışmasından sonra alandaki potansiyeli görmesiyle başladı. Çiftçilerin en büyük şikayetlerinden birinin, ayı ve domuz gibi yabani hayvanların tarlalara verdiği zarar olduğunu tespit eden iki girişimci, bu soruna odaklandı. Projelerini geliştirdikten sonra TÜBİTAK'a başvuran ve destek almaya hak kazanan Zengin ve Çelik, kendi teknoloji şirketlerini kurarak "akıllı korkuluk" projesini hayata geçirdi. Geliştirdikleri iki prototipi, etkinliğini ölçmek ve Ar-Ge çalışmalarına veri sağlamak amacıyla farklı bölgelerdeki tarım arazilerine kurarak test sürecini başlattılar.

AKILLI KORKULUK NASIL ÇALIŞIYOR?

Geliştirdikleri sistemin teknik detaylarını anlatan Asude Çelik, cihazın çok yönlü bir savunma mekanizmasına sahip olduğunu belirtti. Çelik, çalışma prensibini şu sözlerle açıkladı: "360 derece dönebilen bir kamera, yakındaki hayvanın türünü yapay zeka ile algılıyor ve otomatik olarak en uygun olan caydırma yöntemini seçiyor. Sistemde koku püskürtme, rahatsız edici ışık yayma ve ses yayma gibi yöntemler bulunuyor. Hayvanlar doğaları gereği bir süre sonra aynı uyarana adapte olabildikleri için, biz bu yöntemleri 15 günlük periyotlarla değiştiriyoruz. Sisteme farklı koku, farklı ses ve farklı ışık uygulamaları yüklüyoruz. Bu sayede hayvanların alışmasını engellemeye çalışıyoruz. Ayrıca, mobil bir uygulama sayesinde kullanıcılar bu ayarları kendileri de manuel olarak belirleyebiliyor."

ÇİFTÇİLERDEN PROJEYE TAM NOT

İki mühendis, geliştirdikleri akıllı korkuluğu Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda sergiledi. Çok sayıda yerli ve yabancı firmanın katıldığı fuarda çiftçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan girişimciler, gelen geri bildirimleri ürünlerini daha da geliştirmek için kullanacaklarını belirtti.

Fuarı gezerken cihazı inceleyen Aziziye ilçesi Kızılkale Mahallesi çiftçilerinden İbrahim Akpınar, sistemin tarlalar için çok uygun olduğunu ifade ederek, "Domuz ve ayıların verdiği zarardan dolayı çok şikayetçiyiz. Özellikle yulaf ve korunga ekili alanlarımıza büyük zarar veriyorlar. Bu cihazla hayvanları görüp önlem alma yoluna gidilebilir" dedi.

Nurhanım Zengin ise fuarda gördükleri ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Tarımdaki sorunları araştırdıktan sonra üreticilerin en büyük şikayeti olan yabani hayvan zararlarını önleme konusuna odaklandık. Şimdi geliştirdiğimiz ürünü hem arazide test ediyor hem de etkinliğini araştırıyoruz. Çiftçilerden aldığımız tepkiler doğru yolda olduğumuzu gösteriyor" diye konuştu.