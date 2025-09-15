CHP'ye 'suç örgütü' yakıştırması yapan avukatın bakın kimle fotoğrafı çıktı

CHP'ye 'suç örgütü' yakıştırması yapan avukatın bakın kimle fotoğrafı çıktı
Yayınlanma:
Bugün Ankara'da görülen CHP Kurultayı davasında Lütfü Savaş’ın avukatı olarak yer alan Onur Yusuf Üregen’in CHP'lilere yönelik kullandığı 'suç örgütü' ifadesi partililer tarafından büyük tepki ile karşılanmıştı. Kurultay'a katılan CHP'li delegelere 'suç örgütü' benzetmesi yapan avukatın kiminle fotoğrafı çıktığını CHP Grup Başkanvekili Murat Emir paylaştı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) kurultayına yönelik açılan davada yeni bir gelişme yaşandı. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, davada Lütfü Savaş’ın avukatı olarak yer alan Onur Yusuf Üregen’in Sedat Peker ile yan yana göründüğü bir fotoğrafı kamuoyuyla paylaştı. Emir, söz konusu fotoğrafın Üregen tarafından internetten ve sosyal medya hesaplarından sildirilmeye çalışıldığını da açıkladı.

CHP'Lİ DELEGELERE SUÇ ÖRGÜTÜ İFADESİNİ KULLANDI

Üregen, mahkemede yaptığı savunmada CHP kurultayına katılan delegeleri ve partilileri hedef alarak “suç örgütü” ifadesini kullanmıştı.

MURAT EMİR SEDAT PEKER İLE OLAN FOTOĞRAFINI ORTAYA ÇIKARDI

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, bugün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Partimizin kurultayına yönelik açılan kumpas davasında, bugünkü celsede; Genel Başkanımızı, Cumhurbaşkanı adayımızı ve tertemiz partimizi hedef alan sözler sarf eden Avukat Onur Yusuf Üregen’in kim olduğuna dikkat çekmek istiyorum.”

Emir, Üregen’in mahkemede sarf ettiği ifadeleri hatırlatarak şu sözlerle devam etti:

“Bu şahıs, mahkemede utanmadan ‘suç örgütü’ ifadesini kullandı. Ama gelin görün ki kendisinin geçmişinde gizlemeye çalıştığı karanlık görüntüler var. Fotoğrafını sizlerle paylaşıyorum.”

"YOĞUN ÇABA İLE SİLDİRMEYE UĞRAŞTI"

Üregen’in söz konusu kareyi internetten kaldırmaya uğraştığını vurgulayan Emir şunları kaydetti:

“Belki siz bu fotoğrafı internette arasanız bulamayabilirsiniz. Çünkü Üregen, yoğun bir çabayla bu kareyi hem kendi internet sitesinden hem de sosyal medyadan sildirmeye uğraştı. Ama unuttuğu bir şey var: İnternette hiçbir şey kaybolmaz!”

CHP’li Emir, kamuoyuna sunduğu fotoğrafı işaret ederek şöyle konuştu:

“Ve işte karşınızda:
* Bir yanda Onur Yusuf Üregen, diğer yanda Sedat Peker!
* Bu kare, bir ofis açılışından. Yan yana, kol kola…”

rege.jpeg
Delegelere suç örgütü diyen avukatın Sedat Peker ile olan fotoğrafı

Sert ifadeler kullanan Emir, şu soruları yöneltti:

“Şimdi soruyoruz: Suç örgütü mü arıyordunuz? Suç örgütüyle aynı karede gülümseyen siz değil misiniz? CHP’nin tertemiz kurultayına, delegelerine, Genel Başkanına suç örgütü iftirası atan siz değil misiniz?”

ekran-goruntusu-2025-09-15-132841.png

Açıklamasının sonunda CHP Grup Başkanvekili Murat Emir şu sözlerle noktayı koydu:

“Bizim kurultayımız lekesizdir, partimiz dimdik ayaktadır. Asıl lekeli olanlar, geçmişlerinde suç örgütleriyle yan yana düşenlerdir!”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
Süper Lig'de yaşanacak skandalları açıkladı: Hacıosmanoğlu ile bunlar daha ne ki! Çare belli
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Türkiye
Batman'da aile katliamı: Gözaltı sayısı 24'e yükseldi
Batman'da aile katliamı: Gözaltı sayısı 24'e yükseldi
MHP'li avukat iktidar kanalında söyledi: Bu dava Türkiye'nin gündeminden çıktı
Bu dava Türkiye'nin gündeminden çıktı!
10 yaşındaki Sezin’in ölümüne neden olan sürücüye hakaretten para cezası
10 yaşındaki Sezin’in ölümüne neden olan sürücüye hakaretten para cezası