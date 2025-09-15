CHP'ye 'suç örgütü' yakıştırması yapan avukatın bakın kimle fotoğrafı çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) kurultayına yönelik açılan davada yeni bir gelişme yaşandı. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, davada Lütfü Savaş’ın avukatı olarak yer alan Onur Yusuf Üregen’in Sedat Peker ile yan yana göründüğü bir fotoğrafı kamuoyuyla paylaştı. Emir, söz konusu fotoğrafın Üregen tarafından internetten ve sosyal medya hesaplarından sildirilmeye çalışıldığını da açıkladı.

CHP'Lİ DELEGELERE SUÇ ÖRGÜTÜ İFADESİNİ KULLANDI

Üregen, mahkemede yaptığı savunmada CHP kurultayına katılan delegeleri ve partilileri hedef alarak “suç örgütü” ifadesini kullanmıştı.

MURAT EMİR SEDAT PEKER İLE OLAN FOTOĞRAFINI ORTAYA ÇIKARDI

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, bugün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Partimizin kurultayına yönelik açılan kumpas davasında, bugünkü celsede; Genel Başkanımızı, Cumhurbaşkanı adayımızı ve tertemiz partimizi hedef alan sözler sarf eden Avukat Onur Yusuf Üregen’in kim olduğuna dikkat çekmek istiyorum.”

Emir, Üregen’in mahkemede sarf ettiği ifadeleri hatırlatarak şu sözlerle devam etti:

“Bu şahıs, mahkemede utanmadan ‘suç örgütü’ ifadesini kullandı. Ama gelin görün ki kendisinin geçmişinde gizlemeye çalıştığı karanlık görüntüler var. Fotoğrafını sizlerle paylaşıyorum.”

"YOĞUN ÇABA İLE SİLDİRMEYE UĞRAŞTI"

Üregen’in söz konusu kareyi internetten kaldırmaya uğraştığını vurgulayan Emir şunları kaydetti:

“Belki siz bu fotoğrafı internette arasanız bulamayabilirsiniz. Çünkü Üregen, yoğun bir çabayla bu kareyi hem kendi internet sitesinden hem de sosyal medyadan sildirmeye uğraştı. Ama unuttuğu bir şey var: İnternette hiçbir şey kaybolmaz!”

CHP’li Emir, kamuoyuna sunduğu fotoğrafı işaret ederek şöyle konuştu:

“Ve işte karşınızda:

* Bir yanda Onur Yusuf Üregen, diğer yanda Sedat Peker!

* Bu kare, bir ofis açılışından. Yan yana, kol kola…”

Delegelere suç örgütü diyen avukatın Sedat Peker ile olan fotoğrafı

Sert ifadeler kullanan Emir, şu soruları yöneltti:

“Şimdi soruyoruz: Suç örgütü mü arıyordunuz? Suç örgütüyle aynı karede gülümseyen siz değil misiniz? CHP’nin tertemiz kurultayına, delegelerine, Genel Başkanına suç örgütü iftirası atan siz değil misiniz?”

Açıklamasının sonunda CHP Grup Başkanvekili Murat Emir şu sözlerle noktayı koydu:

“Bizim kurultayımız lekesizdir, partimiz dimdik ayaktadır. Asıl lekeli olanlar, geçmişlerinde suç örgütleriyle yan yana düşenlerdir!”