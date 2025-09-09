CHP'ye kayyum ataması allak bullak etti: Türkiye'nin itibarı her yerde dibe vurdu

İstanbul 45. Asliye Mahkemesi'nin CHP İstanbul İl Yönetimi'ni görevden alarak Gürsel Tekin ve beraberindeki heyeti kayyum olarak atamasının ardından İl Binası önce polis ablukası sonra bina içindeki partililere biber gazlı müdahale ile sürdü.

İl Binası'na gelmeden önce "CHP'lileri polisle karşı karşıya getirmem" diyen kayyum Gürsel Tekin, polis eşliğinde saatler sonra binaya giriş yapabildi. Milletvekillerine gaz sıkıldı, partililer polisin sert müdahalesine maruz kaldı...

CHP'YE KAYYUM ATAMASI ALLAK BULLAK ETTİ

CHP'li belediyelere soruşturmalar ve kayyum atamalarının ardından 19 Mart İBB operasyonlarında İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ile zirve yapan "yargı siyasetin sopası haline geldi" eleştirileri hem uluslararası alanda itibar kaybına hem de piyasalarda sert hareketlere neden oldu.

Üst üste soruşturmalar ve mahkeme kararları ile ortaya çıkan siyasi belirsizlik, finans piyasalarında dalgalanmalara yol açtı. Kayyum kararının açıklandığı 2 Eylül’den bu yana Borsa İstanbul’da başlayan sert düşüşler nedeni ile BIST 100 endeksi yaklaşık yüzde 10 değer kaybederken, bankacılık sektörü haftalık kayıplarda yüzde 12 seviyesini geçti.

Dün kayyum Tekin'in il binasında olacağını açıkladığı saat 12.00 itibariyle BIST 100 endeksi, yüzde 1,73’lük düşüşle 10.543 seviyesinden işlem gördü. Uzmanlar, siyasi belirsizliklerin ve kayyum tartışmalarının piyasalar üzerindeki etkisinin kısa vadede sürmesinin muhtemel olduğunu belirtiyor. Yatırımcıların tedirginliği, piyasadaki volatilitenin artmasına sebep oluyor.

Analistler, siyasi belirsizlik ve yönetsel değişimlerin yatırımcı güvenini sarsarak, borsa ve bankacılık sektöründe dalgalanmalara yol açtığını vurguluyor.

TÜRKİYE'NİN İTİBARI HER YERDE DİBE VURDU

Kayyum Tekin'in polis ablukasındaki il binasına girişinde yaşananlar yabancı basında manşetlere taşındı. Alman medyası, “Tamamen siyasi operasyonlarla ana muhalefete aylardır baskı yapılıyor. Amaç, İmamoğlu’nun adaylığını engellemek ve kontrollü muhalefet yaratmak” derken büyük gazeteler şunları yazdı:

STERN: Türkiye Cumhurbaşkanı, siyasi rakipleriyle mücadele etmek ve ülkenin yargısını boyunduruk altına almak için otoriter yöntemler kullanmakla suçlanıyor.

TAGESSCHAU: CHP aylardır baskı altında. Hükümetin hedefinin İmamoğlu’nun adaylığını önlemek ve CHP’yi kontrollü muhalefet haline getirmek olduğu belirtiliyor.

DER SPIEGEL: Türkiye’nin en büyük muhalefet partisi CHP, İstanbul’daki parti genel merkezi etrafındaki polis barikatlarının ardından halkı protestoya çağırdı.

REUTERS: Türkiye’nin ana muhalefeti, polisin İstanbul ofisini barikat altına almasının ardından miting çağrısında bulundu.

BLOOMBERG: Muhalefetin karargahına yönelik polis ‘kuşatması’ gerginliği artıyor.

FINANCIAL TIMES: Türkiye muhalefet lideri, Erdoğan’ı yasal ‘darbe’ yapmakla suçladı.