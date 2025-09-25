CHP'nin yeni miting adresi belli oldu

CHP'nin, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 57'ncisinin tarih ve adresi belli oldu. CHP'den paylaşılan afişe göre miting, 27 Eylül Cumartesi günü Afyonkarahisar'da gerçekleştirilecek.