CHP'nin yeni miting adresi belli oldu

CHP'nin yeni miting adresi belli oldu
Yayınlanma:
CHP'nin, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 57'ncisinin tarih ve adresi belli oldu. CHP'den paylaşılan afişe göre miting, 27 Eylül Cumartesi günü Afyonkarahisar'da gerçekleştirilecek.

CHP'nin, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 57'ncisinin tarih ve adresi belli oldu.

Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitingi Sivas'ta: On binler meydandaMillet İradesine Sahip Çıkıyor mitingi Sivas'ta: On binler meydanda

19 Mart operasyonlarının ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından başlatılan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 57'ncisi gerçekleştirilecek.

CHP'nin dijital afişindeki duyuruya göre 57'nci miting, 27 Eylül Cumartesi günü saat 16.00'da Afyonkarahisar Zafer Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

CHP, geride bıraktığı 56 mitingde meydanlara on binleri toplamayı başardı. Kamuoyunun CHP'li belediye başkanlarına yönelik operasyon ve tutuklamalara tepkisi, miting meydanlarında da yankısını sürdürüyor.

SİYASİ PARTİLERİN GENEL BAŞKANLARI KATILDI

CHP, 56'ncı mitingini dün (24 Eylül) Eyüpsultan Meydanı'nda düzenledi. "Filistin'e Destek Mitingi" olarak isimlendirilen miting, Filistin Konsolosluğu'nun önünde gerçekleştirildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün gerçekleştirilen "Filistin'e Destek" mitingine tüm siyasi partileri davet etmişti.

whatsapp-image-2025-09-25-at-21-03-03.jpeg

Mitinge Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti Genel Başkanları katıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Erdoğan-Trump görüşmesine damga vuran ifade: Trump 'Hileli seçimleri herkesten iyi bilir' derken kimi kastetti
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Acun Ilıcalı itiraf etti: Tüm parayı batırdım!
Marmara'daki depremin büyüklüğünü değiştirecek olayı açıkladı: Fay valfinden sızıntılar sürüyor
Erken emeklilik için şartları açıkladı: Müjdeyi verdi
İnsanlıktan utandıran görüntüler: Ordudan mezun olan kadınlar hayvanları canlı canlı yedi
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Bu otomobillerin yolu sanayiden düşmüyor: İşte en çok arıza veren otomobiller
İşte en çok arıza veren otomobiller
Bu otomobillerin yolu sanayiden düşmüyor
690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor: İşte muhtemel yeni sahibi
İşte muhtemel yeni sahibi
690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor
Türkiye
Hulusi Akar, fenomen pilavcıda 'içtima' aldı
Hulusi Akar, fenomen pilavcıda 'içtima' aldı
Hayko Cepkin: Kayser ve Diyarbakır konserlerimiz iptal edildi
Hayko Cepkin: Kayser ve Diyarbakır konserlerimiz iptal edildi
KYK Yurdu'nda kalan öğrenciler isyan etti
KYK Yurdu'nda kalan öğrenciler isyan etti