CHP'nin yeni miting adresi belli oldu
CHP'nin, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 57'ncisinin tarih ve adresi belli oldu.
Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitingi Sivas'ta: On binler meydanda
19 Mart operasyonlarının ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından başlatılan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 57'ncisi gerçekleştirilecek.
CHP'nin dijital afişindeki duyuruya göre 57'nci miting, 27 Eylül Cumartesi günü saat 16.00'da Afyonkarahisar Zafer Meydanı'nda gerçekleştirilecek.
CHP, geride bıraktığı 56 mitingde meydanlara on binleri toplamayı başardı. Kamuoyunun CHP'li belediye başkanlarına yönelik operasyon ve tutuklamalara tepkisi, miting meydanlarında da yankısını sürdürüyor.
SİYASİ PARTİLERİN GENEL BAŞKANLARI KATILDI
CHP, 56'ncı mitingini dün (24 Eylül) Eyüpsultan Meydanı'nda düzenledi. "Filistin'e Destek Mitingi" olarak isimlendirilen miting, Filistin Konsolosluğu'nun önünde gerçekleştirildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün gerçekleştirilen "Filistin'e Destek" mitingine tüm siyasi partileri davet etmişti.
Mitinge Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti Genel Başkanları katıldı.