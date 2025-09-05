CHP'nin kuruluş yıl dönümünde İmamoğlu iktidar yolculuğunun şifrelerini verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, partisinin kuruluş yıl dönümünde yaptığı bir paylaşımla hem parti içine hem de Türkiye'ye yönelik önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi sosyal medya hesabından yayınlanan ve İmamoğlu'nun sesi ve görüntüsü kullanılarak yapay zeka ile oluşturulan videoda İmamoğlu'nun mesajı iletildi. İmamoğlu, "Çünkü biz haklıyız, çünkü biz halkız, çünkü biz Cumhuriyetiz!" ifadeleriyle kararlılık vurgusu yaptı.

"HER TÜRLÜ BEDELİ ÖDEMEYE TALİP OLMANIN GURURUNU PAYLAŞIYORUZ"

Paylaşımına, "Ne baskılar, ne engeller, ne de karanlık girişimler bu yürüyüşü durduramayacaktır" notunu düşen İmamoğlu, videoda Cumhuriyet Halk Partisi'nin 100 yılı aşan mücadelesine ve kurucu rolüne dikkat çekti. "Bugün, cumhuriyetimizin kurucu partisinin kuruluş yıl dönümünde, 100 yılı aşan bir mücadelenin, özgürlük ve eşitlik arayışı uğruna her türlü bedeli ödemeye talip olmanın gururunu paylaşıyoruz" diyen İmamoğlu, partinin tarihi misyonunun bugün de omuzlarında olduğunu belirtti.

"HER BİR VATANDAŞIMIZ ELİNİ O TAŞIN ALTINA SOKMALIDIR"

Bir yıl önceki yerel seçim sonuçlarını hatırlatan İmamoğlu, milletin CHP'yi birinci parti yaparak kendilerine tarihi bir sorumluluk yüklediğini ifade etti. Bu sonucu, "halkımızın artık değişim başlamalıdır haykırışıdır" şeklinde yorumlayan İmamoğlu, ardından yaşanan "19 Mart darbe girişimi" olarak nitelendirdiği sürece de değindi. Bu girişimin sadece bir partiye değil, doğrudan milletin iradesine yönelik olduğunu savunan İmamoğlu, "Bizler demokrasi için gövdemizi taşın altına koyarken, her bir vatandaşımız da elini o taşın altına sokmalıdır. Biliyoruz ki milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır" sözleriyle yurttaşlara çağrıda bulundu.

"HEM PARTİ HEM TÜRKİYE İÇİN YENİ VİZYON"

Konuşmasında hem CHP hem de Türkiye için yeni bir vizyon inşa ettiklerini açıklayan İmamoğlu, parti için vizyonlarını "daha demokratik, daha katılımcı, daha kapsayıcı bir CHP" olarak özetledi. Vatandaşın yanında olan, ona kulak veren ve "bu memleketi ancak CHP yola sokar dedirten bir CHP" hedeflediklerini söyledi.

Türkiye vizyonunun ise daha iddialı olduğunu belirten İmamoğlu, temel hedeflerini şöyle sıraladı:

Gelir adaletsizliğini kökten bitirmek.

Kolay para peşinde koşan illegal yapıların değil, daha iyi ürün ve hizmet üretenin kazandığı bir ekonomik düzen kurmak.

Gençlerin hayallerini Türkiye'de kurmasını sağlamak.

Kadınların toplumun her alanında eşit ve güçlü bir şekilde var olmasını sağlamak.

Özgürlük ve adaletin her bir birey için geçerli olduğu bir Türkiye hayata geçirmek.

"YALNIZCA TÜRKİYE İÇİN DEĞİL, BÖLGE VE DÜNYA İÇİN DE UMUT OLACAKTIR"

Demokrasinin tüm dünyada bir kriz içinde olduğunu ve toplumların popülist sağa yöneldiğini belirten İmamoğlu, CHP olarak bu krize çözüm üreteceklerini söyledi. İmamoğlu, "Kendi halkıyla bütünleşmiş, özgürlük ve adaleti temel alan, çağın sorunlarına cesurca yanıt veren bir CHP, yalnızca Türkiye için değil, bölge ve dünya için de umut olacaktır" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL'E TEŞEKKÜR VE KURULTAY MESAJI

Konuşmasının son bölümünde, bu "meşakkatli yolda" en önde mücadele ettiğini belirttiği Genel Başkan Özgür Özel'e sonsuz teşekkürlerini ileten İmamoğlu, partinin "yılmaz neferleri" olarak tanımladığı CHP'lilere de selamlarını yolladı. İçinde bulunulan kurultay sürecinin, partinin değişimine ivme kazandıracağına ve iktidar yolculuğuna hazırlayan bir vizyon ortaya çıkaracağına tüm kalbiyle inandığını vurguladı.

"YOLUMUZ AYDINLIKTIR"

Sözlerini Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak tamamlayan İmamoğlu, "Bizler Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin evlatlarıyız. Bizim gücümüz milletten gelir. İrademiz cumhuriyettir. Yolumuz aydınlıktır" diyerek mesajını şu sloganlarla sonlandırdı: "Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi! Yaşasın cumhuriyet! Yaşasın demokrasi!"