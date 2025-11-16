CHP'nin 71'inci miting adresi belli oldu

19 Mart operasyonlarıyla CHP'li belediye başkanlarına karşı başlatılan yargı süreciyle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerini başlattı.

CHP 8 ayda 70'inci kez meydanlarda: Binler iradesi için bu defa Kilis'te bir araya geldi

YENİ ADRES SULTANGAZİ

8 aydır devam eden mitinglerin 70'incisi, bugün Kilis'te gerçekleştirildi. CHP, milletle buluşmaya devam ediyor. Buna göre 71'inci mitingin yeni, adresi Sultangazi olarak belirlendi.

CHP, GAZİ CEMEVİ ÖNÜNDE YURTTAŞLARLA BULUŞACAK

CHP, 19 Kasım Çarşamba günü saat 19.30'da Sultangazi Gazi Cemevi önünde "ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganıyla yurttaşlarla bir araya gelecek.