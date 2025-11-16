CHP'nin 71'inci miting adresi belli oldu

Yayınlanma:
CHP'nin 71'inci "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginin yeni adresi Sultangazi olarak belirlendi. Miting, 19 Kasım Çarşamba günü Gazi Cemevi önünde gerçekleştirilecek.

19 Mart operasyonlarıyla CHP'li belediye başkanlarına karşı başlatılan yargı süreciyle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerini başlattı.

CHP 8 ayda 70'inci kez meydanlarda: Binler iradesi için bu defa Kilis'te bir araya geldiCHP 8 ayda 70'inci kez meydanlarda: Binler iradesi için bu defa Kilis'te bir araya geldi

YENİ ADRES SULTANGAZİ

8 aydır devam eden mitinglerin 70'incisi, bugün Kilis'te gerçekleştirildi. CHP, milletle buluşmaya devam ediyor. Buna göre 71'inci mitingin yeni, adresi Sultangazi olarak belirlendi.

ekran-goruntusu-2025-11-16-213635.png

CHP, GAZİ CEMEVİ ÖNÜNDE YURTTAŞLARLA BULUŞACAK

CHP, 19 Kasım Çarşamba günü saat 19.30'da Sultangazi Gazi Cemevi önünde "ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganıyla yurttaşlarla bir araya gelecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

ABD her an Venezuela’ya saldırabilir: Son kararı Trump verecek
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Görenler şoke oldu! Su borusu için açılan çukurdaki küplerde insan kemiği parçaları bulundu!
Bu defa psikologlar dertli: 'Meslek tanımımız lisans düzeyinde yapılmalı'
En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? SSK, BAĞ-KUR ve memur maaşlarına yapılacak zam ortaya çıktı
Erdoğan'a kötü haber! Kendi seçmeni bile ikna olmadı: CHP'li belediyelere soruşturmalarda çarpıcı anket
Epstein pisliği saçıldıkça saçılıyor: Dosyada adı geçen Trump'tan şok iddia!
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
 %15 daha az yakıtla aynı güç
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
1935’ten 2026’ya
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
Uzman isim "Türkiye tarihinde benzeri yok" diyerek uyardı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Türkiye
Şule Çet davasında 18 yıl hapis alan Berk Akand neden dışarıda? Bakanlık açıkladı
Şule Çet davasında 18 yıl hapis alan Berk Akand neden dışarıda? Bakanlık açıkladı
Gazeteci Alican Uludağ hakkında soruşturma!
Gazeteci Alican Uludağ hakkında soruşturma!