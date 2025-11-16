CHP 8 ayda 70'inci kez meydanlarda: Binler iradesi için bu defa Kilis'te bir araya geldi

16.20 - ÖZGÜR ÖZEL KONUŞUYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kilis mitinginde konuşuyor.

Özel'in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Bir kez daha buradayım, Kilis’in güzel insanlarının yanındayım. Bugün buraya hem sizleri dinlemeye hem de Kilis’in sesini Türkiye’ye duyurmaya geldik. Çünkü yıllardır bu şehir duyulmadı, görülmedi, hak ettiği değeri alamadı.

"SEÇİLİNCE SIRTINI DÖNENLER KİLİS’E UĞRAMIYOR"

Salonlardan çıkmayanlar, seçilince sırtını dönenler Kilis’e uğramıyor. Sorunlarınızı dinleyen yok, çözüm üreten yok. Ama biz varız. Halkın partisiyiz, millet nasıl yaşıyorsa öyle yaşayan bir hareketiz. Yağmur altında adaylığını açıkladığımız günden beri Hakan kardeşimize güvendik. Siz de güvendiniz, yüzde 42 oyla tarihe geçtiniz. O gün söz vermiştik: Bir omzunda Ekrem İmamoğlu’nun, bir omzunda Mansur Yavaş’ın eli olacak demiştik. Bugün de o sözümüzün arkasındayız. Ekrem Başkan haksız şekilde 12 metrelik bir hücrede tutuluyor, ama yüreği burada; ona Kilis’ten selam gönderiyoruz.

YAPILAN HİZMETLERİ TEKER TEKER SAYDI

Kilis’e yıllardır hizmet etmeyenlerin ardından devasa borçlar kaldı. Buna rağmen Hakan Başkan daha iki yıl olmadan çalıştı, üretti, borcu azalttı. Bir arsa satmadan, kredi almadan borcu 502 milyondan 390 milyona düşürdü. SGK borcu kalmadı, vergi borcu kalmadı, esnafa borç kalmadı. Üstelik hizmet üstüne hizmet geldi:

– Kent lokantası açıldı,

– İlk kreş açıldı,

– Emekli kıraathanesi kuruldu; ilk çay hâlâ bedava,

– Halk Ekmek üretime başladı,

– 163 km atık su, 37 km temiz su hattı yenilendi,

– 1 milyon metrekare asfalt döküldü,

– Çocuklara kırtasiye desteği, çiftçiye tohum desteği verildi,

– Üzüm üreticisini desteklemek için ürün okullarda dağıtıldı,

– Kışın şehrin sekiz noktasında sıcak çorba dağıtıldı. Kilis’in artık umudu var. Çünkü çalışkanlık var, iyi niyet var, gayret var. Sadece iki yılda yapılana bakın; bu şehir ayağa kalkıyor.

KADIN KAFE MÜJDESİNİ VERDİ

Haftaya Kadın Kafe açılıyor; kadınların nefes alacağı, bir araya geleceği özel bir alan. Çiftçiye belediye gücüyle milyonlarca liralık destek sağlandı. Tüm bu hizmetler gösteriyor ki Kilis değişti. Ankara değişti. Türkiye’de yerel yönetimlerin yüzde 65’i değişti.

Şimdi sıra geldi merkezi iktidarı değiştirmeye. Emeklinin, asgari ücretlinin, çiftçinin, memurun, esnafın yüzünü güldürmeye. Halkın iktidarını kurmaya. Cumhuriyet Halk Partisi’ni iktidara taşıyıp Türkiye’yi ayağa kaldırmaya."

Hakan Başkan Kilis’te gece gündüz çalışıyor ama yıllardır Kilis’in hâlini hatırını sormayan, bu şehri geri bırakan bir iktidar var. Kilis üretiyor ama kazanamıyor. Türkiye’nin gelirde 76. sıraya düşmesi, en yüksek işsizlik oranlarından birine sahip olması, genç işsizliğinin artması, yoğun sığınmacı yüküyle sağlık ve eğitim altyapısının yetersiz kalması; hepsi yılların ihmalkârlığının sonucu.

"KİLİS YALNIZ DEĞİL, ARKASINDA CUMHURİYET HALK PARTİSİ VAR"

Öncüpınar’da sınır ticaretiyle geçinen insanlar 50 dolarlık geçiş ücretiyle mağdur ediliyor. Yıllarca milyonlara kapı açan devlet, şimdi kendi vatandaşını cezalandırıyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak hem Türkiye’de hem de uluslararası masalarda Suriye meselesinin kalıcı çözümü için çalışıyoruz. Bu sorunu ya onlar çözecek ya da az kaldı, CHP iktidarı kökünden çözecek. Kilis bir sınır şehri ama hak ettiği yatırımı görmüyor. Gümrük bile Gaziantep’te. Tarım arazilerine konan askeri yasak şerhleri yıllardır çözülmedi. Tapular değersizleştirildi, çiftçi kredi bile alamaz hale geldi. Kilis’in yalnız olmadığını söylüyoruz: Bu şehrin arkasında Cumhuriyet Halk Partisi var.

Afrin Barajı yıllardır bekliyor, Amanos Tüneli 2014’ten beri bitirilemedi. Millet hizmet beklerken iktidar söz verip unutmaya devam ediyor. Artık bu düzen değişecek. Kilis’te kim hizmet ediyorsa, kim kapınızı çalıp derdinizi dinliyorsa, bundan sonra destek o kişiye olacak. Ama kimse enseyi karartmasın. Umut bizdedir; Atatürk’ün partisi bu ülkeyi yeniden ayağa kaldıracaktır. Kilis’te de Türkiye’de de değişimi siz gerçekleştireceksiniz.

Ayrıntılar geliyor...

******

16.08 - MANSUR YAVAŞ KONUŞTU

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da mitinge katılarak açıklamalarda bulundu.

Yavaş, açıklamasında şunları söyledi:

"Hakan Başkanımızı seçtiniz, iyi ki de seçtiniz. Genel Başkanımızın da söylediği gibi, biz sözümüzün arkasındayız; Hakan Başkanımızın ve Kilis halkının yanında durmaya devam edeceğiz. Bugünkü iktidar, seçimden önce 'bizden olmazsanız hizmet alamazsınız' diyerek halkı korkutmaya çalıştı. Aynı şey 2019’da Ankara’da da yapıldı. 'Terörist yönetir, sosyal yardımlar kesilir' diyerek her türlü iftirayı attılar. Ancak Ankara halkı değişim istedi, memnun kaldı ve bizi rekor oyla yeniden seçti. Çünkü toplum artık korkuya boyun eğmiyor; değişimin mümkün olduğunu Ankara’da, İstanbul’da ve birçok belediyede gördü.

"ÜLKEDE YARGI ZAYIFLAMIŞ, EKONOMİ ÇÖKMÜŞ, SİSTEM BOZULMUŞTUR"

"Bu başarıdan sonra tüm CHP’li belediyelere yönelik operasyonlar başladı. Oysa biz diyoruz ki: Dokunulmazlığımız yok, yargılayın; ama adaletle yargılayın. Gizli kalması gereken dosyalar televizyonlarda dolaşırken, belediye başkanlarımız kendilerini savunamıyor. Bu, adalet değildir. Ülkede yargı zayıflamış, ekonomi çökmüş, sistem bozulmuştur. Buna rağmen iktidar kendi yolsuzluklarını görmezden gelirken, CHP’li belediyeleri hedef göstermeye devam ediyor. Oysa suç işleyen kim varsa elbette cezalandırılsın; ama herkes için aynı adalet işlesin. Bizim tek talebimiz budur. Engellemelere rağmen hizmet ediyoruz. Sosyal yardımları kimse görmeden, incitmeden sürdürüyoruz. Ankara’da yüz binlerce aileye destek veriyoruz; emeklilere maaş, doğal gaz, et desteği sağlıyoruz. Çocukların eğitim masraflarını üstleniyoruz. Köylümüze tohumdan mazota kadar her alanda destek oluyoruz. Halkçı belediyecilik sayesinde Ankara’da üç olan belediye sayımızı on altıya çıkardık.

"TÜM BELEDİYE BAŞKANLARIMIZI TUTUKSUZ VE CANLI YAYINDA YARGILAYIN"

"Bugün de burada Hakan Başkanımız Kilis’e hizmet etmek için çalışıyor. Karalama kampanyalarıyla, iftiralarla bu hizmetin üstünü örtemezler. Güneş balçıkla sıvanmaz. Son olarak, madem iddianameler açıklandı, deliller toplandı; tüm belediye başkanlarımızı tutuksuz ve canlı yayında yargılayın ki millet gerçeği görsün. Ben inanıyorum ki bu ülke çok yakında adaletin herkese eşit uygulandığı bir iktidarla tanışacak. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Güzel günlerde buluşmak üzere, Allah’a emanet olun."

16.02 - İMAMOĞLU'NUN MESAJI OKUNDU

CHP Kilis İl Başkanı Umut Mehmet Sapan, Silivri'de tutuklu olan İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun mesajını okudu.

İmamoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Medeniyetin, bereketin beşiği, sahabeler diyarı Kilis… Güzel ahlaklı, güzel yürekli Kilisliler… Sevgili hanımefendiler, beyefendiler, gözleri ışık dolu gençler, güler yüzlü çocuklar… Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum, hasretle kucaklıyorum. Kilis’in yeni enerjisi, genç umudu, Belediye Başkanımız sevgili Hakan Bilecen kardeşime, bu şehre adadığı tüm emekleri, tüm hizmetleri için teşekkür ediyorum. Yolu açık olsun. Cumhuriyet Halk Partisi Kilis İl Başkanı sevgili Umut Sapan kardeşime ve onun şahsında tüm örgütümüze, dirençli mücadeleleri için teşekkür ediyorum.

“KİLİS, TÜRKİYE’DE DEĞİŞEN SİYASETİN SİMGE ŞEHİRLERİNDEN BİRİDİR”

“Kilis, Türkiye’de değişen siyasetin simge şehirlerinden biridir. Değerli Kilislilerin 2024 yerel seçimlerinde ortaya koyduğu tercih, siyasetin yeni karakterini ortaya koyan çok önemli bir örnektir. Kutuplaştırarak, bölüp ayrıştırarak siyaset yapma devri kapanmıştır. Siyaset artık, sorunların çözümü için en akılcı yolu bulma, milletin derdine derman olma mücadelesidir. Siyaset artık, milletimizi ortak akılda, ortak hedeflerde birleştirme, bu amaçla siyasi partileri de aşan bir büyük buluşmayı sağlama mücadelesidir. Bu mücadelede başarı, herkesi kendi gibi görmekten, herkesi eşit ölçüde değerli ve saygın kabul etmekten geçer. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin Türkiye’nin dört bir yanına yayılmış büyük başarısının altında işte bu anlayış yatıyor. O nedenle, Türkiye’nin birinci partisi olduğumuz 2024 yerel seçimlerinden bu yana milletimizin bize güveni ve desteği her gün artmaktadır.”

“TÜRKİYE’DEKİ EN TEMEL SİYASİ MÜCADELE, MİLLETTEN KORKUP

KAÇANLARLA, MİLLETE GÜVENİP KUCAK AÇANLAR ARASINDADIR”

“Milletimiz; bizim adaletli, halkçı ve icraatçı anlayışımızı artık ülke yönetiminde görmeyi talep etmektedir. Bizlere yönelik bütün kara propagandaya, iftiralara, tehditlere, kumpaslara rağmen Cumhuriyet Halk Partisi milletin umudu olmaya devam ediyor. Çünkü milletimiz hukuk görüntüsü altında sergilenen siyasi operasyonun amacını görüyor ve bu kirli teşebbüsü asla onaylamıyor. Milletimiz, iktidarın baskı ve zulümle muhalefeti saf dışı bıraktığı bir sözde demokrasiyi kabullenmedi, kabullenmeyecek. Atatürk’ün emaneti Cumhuriyeti yok etmeye çalışan bir avuç insan, hırslarına ve milletin sağduyusuna yenilecekler. Bugün Türkiye’deki en temel siyasi mücadele, milletten korkup kaçanlarla, millete güvenip kucak açanlar arasındadır.”

“YARGININ ARKASINA SIĞINIP YALANCI PEHLİVANLIK TASLIYORLAR”

“Milletten korkup kaçanlar, mertçe karşımıza çıkamadıkları için, yargının arkasına sığınıp yalancı pehlivanlık taslıyorlar. ‘Getirin sandığı, millet ne karar verirse o olsun’ diyoruz, kaçıyorlar. Yargının arkasına sığınıp beni 2.352 yıl hapiste tutma hayalleri kuranlara, ‘Yüreğiniz yetiyorsa beni ve arkadaşlarımı milletin gözü önünde, canlı yayında yargılayın’ diyorum, kaçıyorlar. Onlar, milletten kaçıyor; çünkü bu millete çok büyük eziyetler ettiler, milletin çok ahını aldılar. Çok kul hakkı yediler. Onlar milletten kaçıyor; çünkü bu millete çok yalanlar söylediler, söylemeye devam ediyorlar. ‘Turpun büyüğü’ diyerek, ahtapot masalları anlatarak, casusluk hikayeleri uydurarak bu aziz milleti kandırmaya kalktılar. Kimseyi kandıramadılar, kandıramayacaklar.”

“İLER TUTAR YANI OLMAYAN O İDDİANAME BİR İTİRAFNAMEDİR”

“Her sayfası hukuk dışı bir anlayışı yansıtan, her satırında davanın siyasi özünü ifşa eden, iler tutar yanı olmayan o iddianame bir itirafnamedir. Koltuklarını korumak için bizleri tutsak ettiklerinin, hukuktan ve demokrasiden geriye kalan ne varsa hepsini yok edecekleri yeni bir dönemi başlatma niyetlerinin itirafnamesidir. Başaramayacaklar. Kirli planları bozulacak, hevesleri kursaklarında kalacak. Milli iradeye yönelik her türlü darbeye karşı, ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ diyenler kazanacak. Milletin vicdanında ve gönlünde karşılık bulan sesi kısmaya kimsenin gücü yetmez. Herkes için, her yerde adaleti ve hürriyeti hâkim kılmak için yola çıkanlar kazanacak. Bu ülkenin kaynakları bir avuç insanın kontrolünde olmasın, herkes refaha, bolluk ve berekete kavuşsun isteyenler kazanacak. Bir kişi kaybedecek, bu aziz millet kazanacak. Her şey çok güzel olacak. Kalın sağlıcakla.”

*****

CHP, İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlayan mitinglerin 70'incisi Kilis'te düzenleniyor.

Söz konusu miting 19 Mart sürecinden bu yana Doğu Anadolu bölgesinde yapılacak ikinci miting.

Miting, bugün saat 16.00'da başladı.