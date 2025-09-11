CHP'lilerden Beykoz'da istifa edenlere çağrı: Onur ve Şerefleri var ise...

Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel’in CHP’den istifasının ardından gelişen siyasi hareketlilik devam ediyor.

Bugün, CHP’li Meclis üyeleri Murat Uzun ve Uğur Gökdemir’in ardından, akşam saatlerinde Nevzat Cebeci de partisinden istifa ettiğini açıkladı.

İSTİFALARA TEPKİ

İstifaların ardından CHP Beykoz İlçe Başkanlığı toplantı yaptı.

Basın açıklaması gerçekleştiren İlçe Başkanı Mahir Taştan, "Bugün itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa edenlerin Onur ve Şerefleri var ise Belediye Meclis üyeliğinden de istifa etmeleri gerekliliğini kamuoyunun dikkatine sunarız" diyerek tepki gösterdi.

Taştan'ın açıklaması şu şekilde: