CHP'li Zeybek'ten Mutlu'nun tutuklanmasına tepki: Millet size hazmetmeyi öğretecek

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun tutuklanmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda karara tepki gösterdi.

Zeybek, paylaşımında AKP'ye seslenerek, "Kaybetmeye devam edeceksiniz" ifadelerini kullandı.

Gökhan Zeybek'in paylaşımı şöyle:

"Milletle ve milli iradeyle inatlaşanlar kaybedecek! Bu halk sizin değil, Türkiye’nin birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi’nin yanında. 30 yıl sonra Bayrampaşa Belediyesi’ni tertemiz iradeyle kazanan, Başkanımız Hasan Mutlu ve 20 yol arkadaşımız tutuklandı. Bu millet size hazmetmeyi öğretecek. Hangi baskıyı uygularsanız uygulayın, hangi engeli çıkarırsanız çıkarın, değişmeyen bir gerçek var: Kaybetmeye devam edeceksiniz!"

Zeybek, paylaşımını "Demokrasiye inananlar mutlaka kazanacak" diyerek bitirdi.