CHP'li Zeybek'ten İbrahim Özkan'ın gözaltısına tepki: Bırakın bu ayak oyunlarını

Son yerel seçimde İBB Meclis Üyesi iken İYİ Parti'den istifa edip Ekrem İmamoğlu'nu destekleme kararı alan İbrahim Özkan, bu sabah İBB soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

"BIRAKIN BU AYAK OYUNLARINI"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Özkan'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

"Artık aklınıza hangi isim geliyorsa gözaltına alıp İÇİ BOŞ dosyayı doldurmaya çalışıyorsunuz" diyen Özkan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sağduyulu hiç kimse kalmadı mı?

Bu nasıl bir yöntem”Yaptım, oldu” anlayışıyla insanların kapısına dayanmak, suçluymuş ALGISI yaratmak bir türlü çıkaramadığınız iddianameyi doldurmaz, doldurmayacak.

Bu pervasızlıktan vazgeçin.

Herkesin bir onuru var. BIRAKIN BU AYAK OYUNLARINI!

Bizim arkadaşlarımız dürüst ve merttir. Hepsinin sonuna kadar arkasındayız."